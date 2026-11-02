Удар по Комишувасі: кількість загиблих різко зросла (ОНОВЛЕНО)

Російські війська завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. Одна з керованих авіабомб влучила у школу, яку використовували для роздачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. Станом на 2 листопада відомо про 24 загиблих і п'ятьох поранених. Під завалами можуть залишатися люди, на місці триває рятувальна операція. Про наслідки атаки повідомив президент України Володимир Зеленський.

Удар Росії по Комишувасі

Удар Росії по Комишувасі: що відомо

Володимир Зеленський заявив, що від ранку російські війська завдали по Комишувасі кількох ударів авіабомбами. Після першого влучання окупанти здійснили повторну атаку на укриття, де перебували люди.

"Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області... Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди. Станом на зараз відомо, на жаль, про вісімнадцятьох загиблих", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що російські військові не могли не знати про призначення будівлі. За його словами, саме там щотижня місцеві жителі, які залишилися в селищі, отримували гуманітарну допомогу.

На місці працюють військові, рятувальники та представники спеціальних служб. Вони шукають людей і розбирають завали. Президент назвав операцію складною та висловив співчуття родинам загиблих.

Глава держави розцінив атаку на Комишуваху як черговий сигнал про відсутність у Росії намірів щодо деескалації та реального наближення миру. За його словами, після гуманітарної операції в Олешках з'явився шанс на подальші кроки, які могли б свідчити про можливість мирного врегулювання. Однак удар по місцю видачі допомоги, де перебували цивільні, продемонстрував протилежне.

"Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства", — зазначив президент.

Зеленський закликав міжнародних партнерів до сильної та жорсткої відповіді на дії Росії, а також до подальшої підтримки України. Він наголосив на необхідності захищати людські життя.

Згодом у ДСНС повідомили, що до 24 людей зросла кількість загиблих внаслідок російських ударів по Комишувасі. Серед них двоє рятувальників і четверо поліцейських. Аварійно-рятувальні роботи тривають.