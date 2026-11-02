Удар по Комышувахе: количество погибших резко возросло (ОБНОВЛЕНО)

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Slava Kot
Российские войска нанесли серию авиаударов по поселку Комышеваха Запорожской области. Одна из управляемых авиабомб попала в школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям. По состоянию на 2 ноября известно о 24 погибших и пятерых раненых. Под завалами могут оставаться люди, на месте идет спасательная операция. О последствиях атаки сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Удар России по Комышувухе
Владимир Зеленский заявил, что с утра российские войска нанесли по Камышувасу несколько ударов авиабомбами. После первого попадания оккупанты совершили повторную атаку на укрытие, где находились люди.
Зеленский подчеркнул, что российские военные не могли не знать о назначении здания. По его словам, именно там еженедельно оставшиеся в поселке местные жители получали гуманитарную помощь.
На месте работают военные, спасатели и представители специальных служб. Они ищут людей и разбирают завалы. Президент назвал операцию сложной и выразил соболезнования семьям погибших.
Глава государства расценил атаку на Камышеваху как очередной сигнал об отсутствии у России намерений по поводу деэскалации и реального приближения мира. По его словам, после гуманитарной операции в Олешках появился шанс на дальнейшие шаги, которые могли бы свидетельствовать о возможности мирного урегулирования. Однако удар по месту выдачи помощи, где находились гражданские, продемонстрировал обратное.
Зеленский призвал международных партнеров к сильному и жесткому ответу на действия России, а также дальнейшей поддержке Украины. Он отметил необходимость защищать человеческие жизни.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что до 24 человек возросло число погибших в результате российских ударов по Камышувасу. Среди них двое спасателей и четверо полицейских. Аварийно-спасательные работы продолжаются.