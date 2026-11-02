Удар по Комышувахе: количество погибших резко возросло (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска нанесли серию авиаударов по поселку Комышеваха Запорожской области. Одна из управляемых авиабомб попала в школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям. По состоянию на 2 ноября известно о 24 погибших и пятерых раненых. Под завалами могут оставаться люди, на месте идет спасательная операция. О последствиях атаки сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Удар России по Комышувухе

Удар России по Комышувухе: что известно

Владимир Зеленский заявил, что с утра российские войска нанесли по Камышувасу несколько ударов авиабомбами. После первого попадания оккупанты совершили повторную атаку на укрытие, где находились люди.

"Чрезвычайно страшный российский удар по поселку Камышуваха в Запорожской области... После первого удара авиабомб был повторный удар еще девяти бомб, и именно по укрытию, где находились люди. На сегодня известно, к сожалению, о восемнадцати погибших", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что российские военные не могли не знать о назначении здания. По его словам, именно там еженедельно оставшиеся в поселке местные жители получали гуманитарную помощь.

На месте работают военные, спасатели и представители специальных служб. Они ищут людей и разбирают завалы. Президент назвал операцию сложной и выразил соболезнования семьям погибших.

Глава государства расценил атаку на Камышеваху как очередной сигнал об отсутствии у России намерений по поводу деэскалации и реального приближения мира. По его словам, после гуманитарной операции в Олешках появился шанс на дальнейшие шаги, которые могли бы свидетельствовать о возможности мирного урегулирования. Однако удар по месту выдачи помощи, где находились гражданские, продемонстрировал обратное.

"Такими убийствами Россия дает совершенно противоположный сигнал – Россия рассчитывает на дальнейшие убийства", – отметил президент.

Зеленский призвал международных партнеров к сильному и жесткому ответу на действия России, а также дальнейшей поддержке Украины. Он отметил необходимость защищать человеческие жизни.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что до 24 человек возросло число погибших в результате российских ударов по Камышувасу. Среди них двое спасателей и четверо полицейских. Аварийно-спасательные работы продолжаются.