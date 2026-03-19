Удар по «щиту» Криму: яку важливу ціль уразили ЗСУ

У ніч на 19 березня Сили оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупантів у Криму та на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вибухи у Криму. Фото: із відкритих джерел

Зокрема, у Севастополі в районі Фіолентівського шосе було уражено інноваційний центр виробничо-технічного підприємства "Граніт", що входить до структури Алмаз-Антей. На цьому об’єкті здійснюється ремонт і обслуговування ключових систем протиповітряної оборони РФ.

Йдеться про зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф" та С-300ПМ2 "Фаворит", а також радіолокаційні станції і комплекси "Бук-М2/М3" та "Тор-М2". Саме ця техніка формує основу протиповітряного "щита" окупованого Криму.

Крім того, у районі Стрілецької бухти було атаковано місця розміщення особового складу противника. Інформація про втрати уточнюється.

У Генштабі також повідомили про удари по тиловій інфраструктурі ворога. Зокрема, уражено склади боєприпасів у Донецьку, Ялті на Донеччині та Каланчаку на Херсонщині, а також склад матеріально-технічного забезпечення поблизу Веселого.

Окремо підтверджено знищення складу паливно-мастильних матеріалів у районі Новотроїцького. Удари також завдали по районах зосередження живої сили окупантів у Донецькій області та в Криму.

Наразі масштаби втрат і завданих збитків уточнюються, однак йдеться про серйозне послаблення логістики та системи ППО противника на південному напрямку.

