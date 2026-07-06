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Удар по Санкт-Петербургу став сигналом Путіну: на Заході побачили небезпечний перелом у війні

Західні експерти вважають, що атаки на рідне місто глави Кремля посилюють тиск на російські еліти та змінюють стратегічний баланс.

6 липня 2026, 09:43
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Кравцев Сергей

Нещодавня атака українських безпілотників та ракет по об'єктах у Санкт-Петербурзі може мати набагато серйозніші наслідки для Кремля, ніж безпосередній військовий ефект. Такого висновку дійшов аналітик Джонатан Сінгх у публікації для The iPaper, зазначивши, що удар по рідному місту Володимира Путіна підвищує як економічну, так і політичну ціну війни для російського керівництва.

Удар по Санкт-Петербургу став сигналом Путіну: на Заході побачили небезпечний перелом у війні

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, поразка нафтової інфраструктури та військових об'єктів змушує Москву перерозподіляти сили протиповітряної оборони та вибирати, які регіони країни захищатимуть насамперед. Це створює додаткові проблеми для російської логістики та збільшує навантаження на оборонну систему.

Експерти зазначають, що такі операції мають не лише військове, а й психологічне значення. Санкт-Петербург довгий час вважався одним із найбільш захищених російських міст і має особливе символічне значення для Путіна. Саме тому успішні удари по ньому стають серйозним викликом репутації для Кремля.

Доцент Університетського коледжу Лондона Мелані Гарсон вважає, що розвиток українського оборонно-промислового комплексу та здатність завдавати ударів по стратегічно важливим об'єктам свідчать про послідовну реалізацію довгострокової стратегії Києва. За її словами, це може стати одним із найважливіших переломних моментів війни.

Таку оцінку дав експерт Університету Сент-Ендрюса Марк ДеВор. Він зазначив, що стратегія України будується одразу за декількома напрямками: ослаблення російської військової економіки ударами по нафтогазовій інфраструктурі, руйнування логістичних ланцюжків постачання армії та перенесення відчуття війни безпосередньо на територію Росії.

На думку аналітиків, такі атаки посилюють тиск не лише на російське керівництво, а й на представників енергетичного сектору та інших впливових еліт, інтереси яких безпосередньо зачіпає війна. Саме це, вважають експерти, згодом може вплинути на подальші рішення Кремля щодо продовження конфлікту.

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Джерело: https://inews.co.uk/news/world/powerless-putin-humiliated-home-city-4625852
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