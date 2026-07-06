Удар по Санкт-Петербургу стал сигналом Путину: на Западе увидели опасный перелом в войне

Недавняя атака украинских беспилотников и ракет по объектам в Санкт-Петербурге может иметь гораздо более серьезные последствия для Кремля, чем непосредственный военный эффект. К такому выводу пришел аналитик Джонатан Сингх в публикации для The iPaper, отметив, что удар по родному городу Владимира Путина повышает как экономическую, так и политическую цену войны для российского руководства.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его оценке, поражение нефтяной инфраструктуры и военных объектов вынуждает Москву перераспределять силы противовоздушной обороны и выбирать, какие регионы страны защищать в первую очередь. Это создает дополнительные проблемы для российской логистики и увеличивает нагрузку на оборонную систему.

Эксперты отмечают, что подобные операции имеют не только военное, но и психологическое значение. Санкт-Петербург долгое время считался одним из наиболее защищенных российских городов и имеет особое символическое значение для Путина. Именно поэтому успешные удары по нему становятся серьезным репутационным вызовом для Кремля.

Доцент Университетского колледжа Лондона Мелани Гарсон считает, что развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и способность наносить удары по стратегически важным объектам свидетельствуют о последовательной реализации долгосрочной стратегии Киева. По ее словам, это может стать одним из наиболее важных переломных моментов войны.

Схожую оценку дал и эксперт Университета Сент-Эндрюса Марк ДеВор. Он отметил, что стратегия Украины строится сразу по нескольким направлениям: ослабление российской военной экономики ударами по нефтегазовой инфраструктуре, разрушение логистических цепочек снабжения армии и перенос ощущения войны непосредственно на территорию России.

По мнению аналитиков, такие атаки усиливают давление не только на российское руководство, но и на представителей энергетического сектора и других влиятельных элит, чьи интересы напрямую затрагивает война. Именно это, считают эксперты, со временем может повлиять на дальнейшие решения Кремля относительно продолжения конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин под давлением: кто публично начал критиковать войну в Москве.



