Удар по Самарі виявився значно серйознішим: Генштаб розкрив вражаючі деталі

Удар по російській Самарі 15 серпня мав значно серйозніші наслідки, ніж повідомлялося раніше. Після аналізу додаткових даних Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження одразу двох важливих підприємств, пов’язаних із російською ракетно-космічною та авіаційною галузями.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

Під удар потрапив виробничий цех Ракетно-космічного центру "Прогрес", де здійснювалося складання двигунів для ракетоносіїв типу "Союз". Також було уражено цех обслуговування авіаційної техніки підприємства "Авіакор — авіаційний завод".

У Генштабі зазначили, що внаслідок атаки на РКЦ "Прогрес" виникла масштабна пожежа. Площа займання, за підтвердженими даними, становила близько 5 тисяч квадратних метрів.

Ракетно-космічний центр "Прогрес" є одним із ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Саме там виробляється техніка, пов’язана з ракетоносіями сімейства "Союз", які Росія використовує для виведення космічних апаратів на орбіту.

Особливе значення підприємство має і для військової сфери. За даними українських військових, його продукція використовується для розгортання супутникових угруповань зв’язку, що працюють в інтересах російської армії.

Таким чином, удар по Самарі міг зачепити не лише промислові потужності цивільної космічної галузі РФ, а й елементи технологічної бази, важливої для забезпечення військових можливостей Росії.

Паралельно ураження цеху "Авіакора" створює додаткові проблеми для обслуговування російської авіаційної техніки. У Генштабі наголосили, що системні удари по підприємствах, які працюють на воєнно-промисловий потенціал РФ, мають на меті послабити її технологічні та військові спроможності.

Нові підтверджені дані свідчать, що атака на Самару була спрямована по об’єктах, які мають стратегічне значення для російської оборонної та космічної інфраструктури.

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