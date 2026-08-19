Удар по Самаре оказался более серьезным: Генштаб раскрыл впечатляющие детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Удар по российской Самаре 15 августа имел гораздо более серьезные последствия, чем сообщалось ранее. После анализа дополнительных данных, Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение сразу двух важных предприятий, связанных с российской ракетно-космической и авиационной отраслями.
Удары по России. Фото: из открытых источников
Под удар попал производственный цех Ракетно-космического центра "Прогресс", где производилась сборка двигателей для ракетоносителей типа "Союз". Также был поражен цех обслуживания авиационной техники предприятия "Авиакор – авиационный завод".
В Генштабе отметили, что в результате атаки на РКЦ "Прогресс" возник масштабный пожар. Площадь возгорания, по подтвержденным данным, составляла около 5 тысяч квадратных метров.
Ракетно-космический центр "Прогресс" является одним из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Там производится техника, связанная с ракетоносителями семейства "Союз", которые Россия использует для вывода космических аппаратов на орбиту.
Особое значение предприятие имеет и для военной сферы. По данным украинских военных, его продукция используется для развертывания спутниковых группировок связи, работающих в интересах российской армии.
Таким образом, удар по Самаре мог коснуться не только промышленных мощностей гражданской космической отрасли РФ, но и элементов технологической базы, важной для обеспечения военных возможностей России.
Параллельно поражение цеха "Авиакора" создает дополнительные проблемы для обслуживания российской авиационной техники. В Генштабе отметили, что системные удары по предприятиям, работающим на военно-промышленный потенциал РФ, направлены на ослабление ее технологических и военных возможностей.
Новые подтвержденные данные свидетельствуют о том, что атака на Самару была направлена по объектам, имеющим стратегическое значение для российской оборонной и космической инфраструктуры.
Также издание "Комментарии" сообщало – россиянам приказали терпеть: что происходит из-за дефицита бензина.