Удар по нафтовому серцю РФ: дрони СБУ спалили ключову станцію

У ніч на 21 квітня безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" Служба безпеки України завдали удару по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Самара" в районі населеного пункту Просвєт у Самарська область. Внаслідок атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють джерела в спецслужбі.

Дрони СБУ уразили російську станцію нафтоповоду "Дружба". Фото: из открытых источников

За попередньою інформацією, було пошкоджено п’ять резервуарів із сирою нафтою, кожен обсягом близько 20 тисяч кубометрів. Станція виконує критичну функцію – тут змішують нафту з різних родовищ для формування експортного сорту Urals, що є одним із ключових для російського експорту.

За словами співрозмовника, ураження такого вузлового об’єкта безпосередньо впливає на здатність Росії формувати експортні партії та виконувати міжнародні контракти. Це, своєю чергою, може зменшити доходи, які Кремль спрямовує на фінансування війни проти України.

Паралельно The Moscow Times повідомило, що під удар могла потрапити інфраструктура нафтопроводу Дружба. Влада регіону підтвердила атаку на "промислове підприємство", однак не розкрила деталей.

На тлі інциденту Росавіація тимчасово закривала аеропорти Самари та Ульяновська.

Експерти зазначають, що удари по енергетичній інфраструктурі РФ дедалі частіше стають частиною стратегії тиску на економічні можливості країни-агресора і можуть мати довгострокові наслідки для її нафтогазового сектору.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Угорщина несподівано сигналізувала про готовність зняти блокування масштабного кредиту Європейського Союзу для України у розмірі 90 мільярдів євро – рішення може бути ухвалене вже на найближчій зустрічі послів ЄС. Однак Будапешт виставив чітку умову: розблокування допомоги безпосередньо залежить від відновлення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Європейський Союз впритул підійшов до затвердження масштабної фінансової допомоги Україні – йдеться про кредит на суму 90 мільярдів євро. Як повідомляє Deutsche Welle, у Брюсселі вже запустили фінальний етап юридичного узгодження рішення.



