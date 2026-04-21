Удар по нефтяному сердцу РФ: дроны СБУ сожгли ключевую станцию

В ночь на 21 апреля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" Служба безопасности Украины нанесли удар по линейно-производственно-диспетчерской станции "Самара" в районе населенного пункта Просвет в Самарская область. В результате атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают источники в спецслужбе.

Дроны СБУ поразили российскую станцию ​​нефтеповода "Дружба".

По предварительной информации, было повреждено пять резервуаров с сырой нефтью, каждый объемом около 20 тысяч кубометров. Станция выполняет критическую функцию – здесь смешивают нефть из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals, являющегося одним из ключевых для российского экспорта.

По словам собеседника, поражение такого узлового объекта оказывает непосредственное влияние на способность России формировать экспортные партии и выполнять международные контракты. Это в свою очередь может уменьшить доходы, которые Кремль направляет на финансирование войны против Украины.

Параллельно The Moscow Times сообщило, что под удар могла попасть инфраструктура нефтепровода Дружба. Власти региона подтвердили атаку на "промышленное предприятие", однако не раскрыли деталей.

На фоне инцидента Росавиация временно закрывала аэропорты Самары и Ульяновска.

Эксперты отмечают, что удары по энергетической инфраструктуре РФ все чаще становятся частью стратегии давления на экономические возможности страны-агрессора и могут иметь долгосрочные последствия для ее нефтегазового сектора.

