Удар по катеру РФ і не тільки: що вдалося уразити ЗСУ у Криму

Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських військ у тимчасово окупованому Криму. Серед уражених цілей виявився швидкісний десантно-транспортний катер БК-16. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Десантний катер БК-16 Фото: з відкритих джерел

Удар по катеру стався в ніч проти 3 вересня в районі Севастополя. Військові уточнюють рівень пошкоджень російського судна. БК-16 відноситься до проекту 02510 і призначений насамперед для швидкого перекидання та висадки десанту на необладнане узбережжя.

Катер має довжину близько 16 метрів, повну водотоннажність приблизно 20,5 тонни та екіпаж із двох осіб. Він здатен перевозити до 19 військовослужбовців. Залежно від комплектації БК-16 може оснащуватися кулеметним та гранатометним озброєнням, а також використовуватись для патрулювання та протидиверсійних операцій.

Проте десантний катер виявився не єдиною метою українського удару. У районі окупованого Севастополя також було вражено мобільну станцію радіоелектронної боротьби "Красуха-4". Цей російський комплекс призначений для придушення систем радіолокації літаків, вертольотів і безпілотників.

Крім того, українські сили повідомили про знищення пункту управління російськими дронами у районі Мар'їного у Криму.

Удари продовжились і інших ділянках фронту. На Донеччині вражений склад безпілотників у Желанному, а біля Іловайська – склад боєприпасів. На Запоріжжі під вогневий вплив потрапили об'єкти російських військ на полігоні Східний у Новопетрівці.

Таким чином, українські сили одночасно атакували морську техніку, засоби радіоелектронної боротьби, пункти управління, склади БПЛА та боєприпасів. Російська сторона поки що не надала детальної інформації про наслідки ударів по вказаних об'єктах.

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