Удар по катеру РФ и не только: что удалось поразить ВСУ в Крыму

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских войск во временно оккупированном Крыму. Среди пораженных целей оказался скоростной десантно-транспортный катер БК-16. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Десантний катер БК-16. Фото: из открытых источников

Удар по катеру произошел в ночь на 3 сентября в районе Севастополя. Военные уточняют степень повреждений российского судна. БК-16 относится к проекту 02510 и предназначен прежде всего для быстрой переброски и высадки десанта на необорудованное побережье.

Катер имеет длину около 16 метров, полное водоизмещение примерно 20,5 тонны и экипаж из двух человек. Он способен перевозить до 19 военнослужащих. В зависимости от комплектации БК-16 может оснащаться пулеметным и гранатометным вооружением, а также использоваться для патрулирования и противодиверсионных операций.

Однако десантный катер оказался не единственной целью украинского удара. В районе оккупированного Севастополя также была поражена мобильная станция радиоэлектронной борьбы "Красуха-4". Этот российский комплекс предназначен для подавления радиолокационных систем самолетов, вертолетов и беспилотников.

Кроме того, украинские силы сообщили об уничтожении пункта управления российскими дронами в районе Марьиного в Крыму.

Удары продолжились и на других участках фронта. В Донецкой области поражен склад беспилотников в Желанном, а возле Иловайска – склад боеприпасов. В Запорожской области под огневое воздействие попали объекты российских войск на полигоне Восточный в Новопетровке.

Таким образом, украинские силы одновременно атаковали морскую технику, средства радиоэлектронной борьбы, пункты управления, склады БПЛА и боеприпасов. Российская сторона пока не предоставила подробной информации о последствиях ударов по указанным объектам.

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