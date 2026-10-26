Удар по батареях для «Іскандерів» та ракет: Генштаб розкрив деталі жирного прильоту до РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив поразку цеху з виробництва елементів живлення для російського озброєння на підприємстві "Енергія" у місті Єлець Липецької області. Удару було завдано 25 жовтня або в ніч на 26 жовтня. Після атаки на території заводу виникла пожежа.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

У Генштабі заявили, що пошкодження підприємства може ускладнити випуск джерел живлення для ракет, керованих авіабомб та інших видів озброєння російської армії. За даними українських військових, завод є єдиним виробником батарей для модулів планування та корекції авіабомб. Там також випускають елементи живлення для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М" та крилатих ракет морського базування.

Раніше OSINT-аналітики повідомляли про атаку на "Енергію" 25 жовтня, ймовірно, із застосуванням крилатих ракет Storm Shadow. Офіційне підтвердження Генштабу стосується ураження виробничого цеху.

Крім того, українське командування повідомило про наслідки удару 23 жовтня на підприємство "Протон-Електротекс" в Орлі. За даними Генштабу, знищено основний цех виробництва мікросхем, пошкоджено будівлю та сервери. Це, як зазначають військові, може ускладнити виготовлення компонентів для російських крилатих та балістичних ракет.

Ще один удар 23 жовтня припав на об'єкт зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька. Підтверджено пошкодження трьох будівель, що використовуються для підготовки та спорядження дронів, а також однієї пускової рейки.

Також Генштаб повідомив про пошкодження на комбінаті "Тольяттікаучук" у Самарській області після удару 24 жовтня. Там постраждали технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та встановлення ректифікації. За оцінкою українського командування, ці пошкодження можуть вплинути на ланцюг виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Таким чином, українська сторона заявляє про поразку кількох об'єктів, пов'язаних із виробництвом ракетних компонентів, палива та ударних безпілотників. Незалежне підтвердження всіх заявлених наслідків у наведених повідомленнях не наводиться.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вибухи біля найбільшого ТЦ та пожежі у кількох районах: яке місто РФ атакували дрони.



