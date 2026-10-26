Удар по батареям для «Искандеров» и ракет: Генштаб раскрыл детали жирного прилета в РФ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение цеха по производству элементов питания для российского вооружения на предприятии "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Удар был нанесен 25 октября или в ночь на 26 октября. После атаки на территории завода возник пожар.

ВСУ. Фото: из открытых источников

В Генштабе заявили, что повреждение предприятия может осложнить выпуск источников питания для ракет, управляемых авиабомб и других видов вооружения российской армии. По данным украинских военных, завод является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции авиабомб. Там также выпускают элементы питания для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

Ранее OSINT-аналитики сообщали об атаке на "Энергию" 25 октября, предположительно с применением крылатых ракет Storm Shadow. Официальное подтверждение Генштаба касается поражения производственного цеха.

Кроме того, украинское командование сообщило о последствиях удара 23 октября по предприятию "Протон-Электротекс" в Орле. По данным Генштаба, уничтожен основной цех производства микросхем, повреждены здание и серверы. Это, как отмечают военные, может осложнить изготовление компонентов для российских крылатых и баллистических ракет.

Еще один удар 23 октября пришелся на объект хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Донецка. Подтверждены повреждения трех зданий, использовавшихся для подготовки и снаряжения дронов, а также одной пусковой рейки.

Также Генштаб сообщил о повреждениях на комбинате "Тольяттикаучук" в Самарской области после удара 24 октября. Там пострадали технологический трубопровод, две установки производства бутилкаучука и установка ректификации. По оценке украинского командования, эти повреждения могут повлиять на цепочку производства твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Таким образом, украинская сторона заявляет о поражении нескольких объектов, связанных с производством ракетных компонентов, топлива и ударных беспилотников. Независимое подтверждение всех заявленных последствий в приведенных сообщениях не приводится.

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