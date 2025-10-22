У ЗСУ різко привели до тями Трампа через можливий "обмін територіями": деталі

У медіапросторі тривають обговорення можливого "мирного сценарію" за участю США, за яким Україна могла б погодитися на поступки Росії — зокрема, на обмін Донбасу на припинення війни. Проте начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування сил ТрО ЗСУ, майор Тарас Березовець окреслив українську позицію.

"Президент Зеленський сказав, що українська конституція не дозволяє торгувати або обмінювати одну нашу територію на іншу", — наголосив Березовець.

Березовець переконаний, що жоден зовнішній гравець, включно з Трампом, не має важелів для примусу України до реалізації побажань Кремля. За його словами, президент США не буде змушувати Україну до територіальних поступок:

"Тому я вважаю, що ніхто не може примусити Україну виконати бажання Путіна. Американський лідер цього точно робити не буде. Він може говорити про те, які є побажання у диктатора, але ми (Україна) самі в праві виконувати їх або ні", — зазначив він.

Березовець також підкреслив, що США не мають юридичного чи морального права розпоряджатися українськими землями.

"Американці не мають права голосу, аби розпоряджатися українськими територіями", — додав він.

Військовий нагадав, що згідно з планами Кремля, ЗС РФ мали повністю захопити Луганську область ще до 1 червня 2022 року, а Донецьку — до 1 липня того ж року. Але минуло вже понад три роки, а ці цілі так і не були досягнуті.

За його словами, хоча противник і контролює майже всю Луганську область, він досі не вийшов на адміністративні кордони. Крім того, лише близько 79% територій Донецької області перебувають під окупацією, і саме її найбагатша, стратегічно важлива частина лишається під контролем України.

