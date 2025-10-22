В ВСУ резко привели в чувство Трампа из-за возможного "обмена территориями": детали

В медиапространстве продолжаются обсуждения возможного "мирного сценария " с участием США, по которому Украина могла бы согласиться на уступки России — в частности, на обмен Донбасса на прекращение войны. Однако начальник отдела международного военного сотрудничества Командования сил ТРО ВСУ, майор Тарас Березовец очертил украинскую позицию.

Фото: из открытых источников

"Президент Зеленский сказал, что украинская конституция не позволяет торговать или обменивать одну нашу территорию на другую", — подчеркнул Березовец.

Березовец убежден, что ни один внешний игрок, включая Трамп, не имеет рычагов для принуждения Украины к реализации пожеланий Кремля. По его словам, президент США не будет принуждать Украину к территориальным уступкам:

"Поэтому я считаю, что никто не может заставить Украину исполнить желание Путина. Американский лидер этого точно делать не будет. Он может говорить о том, какие пожелания у диктатора, но мы (Украина) сами в праве исполнять их или нет", — отметил он.

Березовец также подчеркнул, что у США нет юридического или морального права распоряжаться украинскими землями.

"Американцы не имеют права голоса, чтобы распоряжаться украинскими территориями", — добавил он.

Военный напомнил, что согласно планам Кремля, ВС РФ должны были полностью захватить Луганскую область еще до 1 июня 2022 года, а Донецкую — до 1 июля того же года. Но прошло уже больше трех лет, а эти цели так и не были достигнуты.

По его словам, хотя противник и контролирует почти всю Луганскую область, он еще не вышел на административные границы. Кроме того, всего около 79% территорий Донецкой области находятся под оккупацией, и именно ее самая богатая, стратегически важная часть остается под контролем Украины.

