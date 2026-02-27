У ЗСУ пояснили причини «бусифікації» та як її побороти

Військовослужбовець і журналіст Павло Казарін заявив, що так звана "бусифікація" виникла через відсутність ефективного загальнодержавного механізму примусу до мобілізації. Про це він сказав у прямому етері телеканалу Еспресо.

ТЦК. Фото: з відкритих джерел

За його словами, суспільне обурення силовими методами зрозуміле, адже в цивілізованих країнах процес залучення до війська має інший вигляд. Однак причина появи такого явища – інституційна слабкість. Якщо держава не забезпечує невідворотну відповідальність за ігнорування повісток, примус "на місцях" стає вимушеною компенсацією.

Казарін наголосив: якби покарання за неявку було настільки неминучим і відчутним, щоб людина розуміла відсутність альтернативи, потреби у силових затриманнях не виникало б. Тоді мобілізаційна система працювала б централізовано, без ексцесів.

Водночас військовий зауважив, що спад добровільної мобілізації – типовий етап будь-якої тривалої війни. На початку завжди формуються черги до військкоматів, але з часом держава змушена активніше шукати ресурси для поповнення армії. Україна, за його словами, не є винятком, адже війна триває вже п’ятий рік.

Казарін також відкинув тезу про кризу довіри. На його переконання, якщо порівнювати з більшістю країн Європи, масштаби добровільного підйому в Україні на початку повномасштабного вторгнення були безпрецедентними. Проблема, вважає він, полягає не у суспільстві, а в недосконалості державних механізмів.

