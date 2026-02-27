В ВСУ объяснили причины «бусификации» и как ее побороть

Военнослужащий и журналист Павел Казарин заявил, что так называемая "бусификация" возникла из-за отсутствия эффективного общегосударственного механизма принуждения к мобилизации. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала Эспрессо.

ТЦК. Фото: из открытых источников

По его словам, общественное возмущение силовыми методами понятно, ведь в цивилизованных странах процесс привлечения в армию выглядит иным образом. Однако причина появления такого явления – институциональная слабость. Если государство не обеспечивает неотвратимую ответственность за игнорирование повесток, принуждение "на местах" становится вынужденной компенсацией.

Казарин подчеркнул: если бы наказание за неявку было столь неизбежным и ощутимым, чтобы человек понимал отсутствие альтернативы, потребности в силовых задержаниях не возникало. Тогда мобилизационная система работала централизованно, без эксцессов.

В то же время, военный отметил, что спад добровольной мобилизации – типичный этап любой длительной войны. В начале всегда формируются очереди в военкоматы, но со временем государство вынуждено активнее искать ресурсы для пополнения армии. Украина, по его словам, не исключение, ведь война продолжается уже пятый год.

Казарин также отверг тезис о кризисе доверия. По его убеждению, если сравнивать с большинством стран Европы масштабы добровольного подъема в Украине в начале полномасштабного вторжения были беспрецедентными. Проблема, считает он, не в обществе, а в несовершенстве государственных механизмов.

