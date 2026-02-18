logo_ukra

У Зеленського лопнуло терпіння після переговорів у Женеві: РФ озвучено різкий ультиматум
У Зеленського лопнуло терпіння після переговорів у Женеві: РФ озвучено різкий ультиматум

Президент висловив подяку США за уважність до деталей та терпіння під час переговорів із представниками Росії

18 лютого 2026, 12:30
Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Росія не намагалася затягувати переговори, Україна вже могла б наблизитися до завершального етапу дипломатичного процесу. Володимир Зеленський поділився цією інформацією на своїй офіційній сторінці у Facebook, зазначивши, що перед початком нових раундів переговорів у Женеві він провів важливу нараду з українською делегацією.

У Зеленського лопнуло терпіння після переговорів у Женеві: РФ озвучено різкий ультиматум

Фото: з відкритих джерел

"Вчора були непрості зустрічі, і ми можемо з впевненістю сказати, що Росія намагається відтягнути переговори, які могли б вже вийти на фінальну стадію", — підкреслив Зеленський.

Президент висловив вдячність США за їхній акцент на деталях і терпіння у процесі переговорів з представниками Російської Федерації, зауваживши, що співпраця з американською стороною є важливою складовою в досягненні мирних домовленостей.

"Ми поставили чітке завдання українській делегації – зробити все можливе, щоб перемовини принесли реальний результат і підвищили шанси на досягнення мирного рішення", — додав глава держави.

Зеленський також повідомив, що на порядку денному нинішніх переговорів стоїть гуманітарне питання, зокрема обмін військовополоненими та звільнення цивільних осіб. Він наголосив на важливості цього напрямку для українського народу та продовження пошуків мирних шляхів для розв'язання конфлікту.

"Я вдячний нашим представникам за ефективну командну роботу та виконання директив, які були надані делегації. Ми працюємо над забезпеченням гарантованої безпеки та стабільного миру для України", — завершив президент.                                               

