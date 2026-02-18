Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Россия не пыталась затягивать переговоры, Украина уже могла бы приблизиться к завершающему этапу дипломатического процесса. Владимир Зеленский поделился этой информацией на своей официальной странице Facebook, отметив, что перед началом новых раундов переговоров в Женеве он провел важное совещание с украинской делегацией.

Фото: из открытых источников

"Вчера были непростые встречи, и мы можем с уверенностью сказать, что Россия пытается оттянуть переговоры, которые могли бы выйти на финальную стадию", — подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность США за их акцент на деталях и терпении в процессе переговоров с представителями Российской Федерации, отметив, что сотрудничество с американской стороной является важной составляющей в достижении мирных договоренностей.

"Мы поставили четкую задачу украинской делегации – сделать все возможное, чтобы переговоры принесли реальный результат и повысили шансы на достижение мирного решения", – добавил глава государства.

Зеленский также сообщил, что в повестке дня нынешних переговоров стоит гуманитарный вопрос, в том числе обмен военнопленными и увольнение гражданских лиц. Он отметил важность этого направления для украинского народа и продолжение поисков мирных путей для разрешения конфликта.

"Я благодарен нашим представителям за эффективную командную работу и выполнение директив, предоставленных делегации. Мы работаем над обеспечением гарантированной безопасности и стабильного мира для Украины", — завершил президент.

Портал "Комментарии" уже писал, что Эстония не исключает возможности размещения на своей территории ядерного оружия союзников в случае необходимости. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна в эфире ERR, комментируя тему ядерного сдерживания и безопасности Европы.