У Зеленського є час лише до лютого: яку небачену зраду готують союзники Україні

Російський опозиціонер Альфред Кох звернув увагу на інтерв’ю голови депозитарію Euroclear Валері Урбен для Le Monde, в якому вона пояснила ситуацію із замороженими російськими активами. Урбен зазначила, що у разі спроби ЄС конфіскувати ці активи депозитарій буде змушений звернутися до суду, якщо його примушуватимуть до таких дій.

Фото: з відкритих джерел

Як підкреслив Кох, її позиція демонструє чіткі межі правового поля та неможливість обійти закон: "Існують закони. Залежно від правової бази ми вирішимо, що ми можемо і хочемо зробити".

Валері Урбен спеціально акцентувала, що будь-які спроби конфіскації активів Euroclear не розглядає.

"Найголовніше для Euroclear — це довіра й авторитет. Ми — найважливіша ланка, яка має залишатися непохитною заради стабільності фінансових ринків", — наголосила вона, додавши, що організація є ключовою ланкою для підтримки стабільності фінансових ринків.

За словами Коха, після цих заяв остаточно зникли будь-які надії на реалізацію ідеї так званого "репараційного кредиту" під заставу заморожених активів Центробанку РФ. Іншого результату й бути не могло, незалежно від того, що говорили Зеленський чи Урсула фон дер Ляєн. Жодна відповідальна фінансова інституція не візьме на себе ризики позасудової конфіскації суверенних активів — це надто небезпечна та програшна стратегія. Очікувати можна лише на повернення активів їх законному власнику.

Кох також прокоментував заяву Зеленського про можливе виділення коштів до лютого. На його думку, чекати цього терміну марно, і Україні варто вже зараз розглядати альтернативні шляхи фінансування.



"Починай думати про альтернативи вже зараз. Це я абсолютно щиро кажу, без жодної фіги в кишені", — підкреслив він.

