Российский оппозиционер Альфред Кох обратил внимание на интервью главы депозитария Euroclear Валери Урбена для Le Monde, в котором она объяснила ситуацию с замороженными российскими активами. Урбен отметила, что в случае попытки ЕС конфисковать эти активы депозитарий будет вынужден обратиться в суд, если его будут принуждать к таким действиям.

Фото: из открытых источников

Как подчеркнул Кох, ее позиция демонстрирует четкие границы правового поля и невозможность обойти закон: "Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать".

Валери Урбен специально акцентировала, что никаких попыток конфискации активов Euroclear не рассматривает.

"Самое главное для Euroclear — это доверие и авторитет. Мы — важнейшее звено, которое должно оставаться непоколебимым ради стабильности финансовых рынков", — подчеркнула она, добавив, что организация является ключевым звеном для поддержания стабильности финансовых рынков.

По словам Коха, после этих заявлений окончательно исчезли какие-либо надежды на реализацию идеи так называемого "репарационного кредита" под залог замороженных активов Центробанка РФ. Другого результата и быть не могло, вне зависимости от того, что говорили Зеленский или Урсула фон дер Ляен. Ни один ответственный финансовый институт не возьмет на себя риски внесудебной конфискации суверенных активов — слишком опасная и проигрышная стратегия. Ожидать можно только возвращения активов их законному владельцу.

Кох также прокомментировал заявление Зеленского о возможном выделении средств до февраля. По его мнению, ждать этого срока бесполезно, и Украине следует уже сейчас рассматривать альтернативные пути финансирования.



"Начинай думать об альтернативах уже сейчас. Это я абсолютно искренне говорю, без всякой фиги в кармане", — подчеркнул он.

Как уже писали "Комментарии", шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд выразил мнение, что завершение войны против Украины может наступить в результате внутренних событий в самой России. По его убеждению, смена власти из-за переворота является более реалистичным сценарием, чем дипломатические договоренности, ведь, как подчеркнул эксперт, большинство войн в мировой истории редко заканчивались переговорами.