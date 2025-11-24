У Зеленськго з'явилася нова страшна проблема: на Заході назвали шокуючу причину

У команді президента Володимира Зеленського минулого тижня почали обговорювати можливий візит до Вашингтона. Проте думки щодо доцільності поїздки розділилися. Про це у соціальній мережі X повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, питання візиту Зеленського до Білого дому виникло після того, як президент США посилив тиск на Україну щодо проведення мирних переговорів.



"Є два підходи: один передбачає, що Зеленський має особисто зустрітися з Трампом для обговорення ситуації, інший побоюється, що поїздка може завершитися зривом планів", — зазначив Міллер.

Журналіст уточнив, що остаточне рішення про візит залежатиме від результатів переговорів у Швейцарії та від того, чи вважають українці, що зможуть підписати документ, не ставлячи під загрозу національні інтереси.

Нагадаємо, що 23 листопада у Женеві стартували переговори між делегаціями України та США щодо американського мирного плану для завершення війни Росії проти України. Українська сторона також провела зустрічі з радниками ЄС. Зеленський повідомив про перші підсумки переговорів, у яких беруть участь США, Україна, ЄС та Велика Британія.

Секретар РНБО Рустем Умєров зазначав, що нинішня редакція американського мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів і перебуває на фінальній стадії узгодження. Державний секретар США Марко Рубіо після переговорів у Женеві додав, що команда Вашингтона внесе "деякі зміни" до проєкту плану.

