logo_ukra

BTC/USD

86217

ETH/USD

2802.03

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Зеленськго з'явилася нова страшна проблема: на Заході назвали шокуючу причину
commentss НОВИНИ Всі новини

У Зеленськго з'явилася нова страшна проблема: на Заході назвали шокуючу причину

Візит залежатиме від результатів переговорів у Швейцарії та довіри українців до доцільності підписання

24 листопада 2025, 10:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У команді президента Володимира Зеленського минулого тижня почали обговорювати можливий візит до Вашингтона. Проте думки щодо доцільності поїздки розділилися. Про це у соціальній мережі X повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

У Зеленськго з'явилася нова страшна проблема: на Заході назвали шокуючу причину

Фото: з відкритих джерел

За його словами, питання візиту Зеленського до Білого дому виникло після того, як президент США посилив тиск на Україну щодо проведення мирних переговорів.

"Є два підходи: один передбачає, що Зеленський має особисто зустрітися з Трампом для обговорення ситуації, інший побоюється, що поїздка може завершитися зривом планів", — зазначив Міллер. 

Журналіст уточнив, що остаточне рішення про візит залежатиме від результатів переговорів у Швейцарії та від того, чи вважають українці, що зможуть підписати документ, не ставлячи під загрозу національні інтереси.

Нагадаємо, що 23 листопада у Женеві стартували переговори між делегаціями України та США щодо американського мирного плану для завершення війни Росії проти України. Українська сторона також провела зустрічі з радниками ЄС. Зеленський повідомив про перші підсумки переговорів, у яких беруть участь США, Україна, ЄС та Велика Британія.

Секретар РНБО Рустем Умєров зазначав, що нинішня редакція американського мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів і перебуває на фінальній стадії узгодження. Державний секретар США Марко Рубіо після переговорів у Женеві додав, що команда Вашингтона внесе "деякі зміни" до проєкту плану.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що цьогоріч Тернопіль не буде прикрашати центральну новорічну ялинку. Таку заяву 23 листопада оприлюднив у Telegram мер міста Сергій Надал.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини