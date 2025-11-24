У Зеленского появилась новая страшная проблема: на Западе назвали шокирующую причину

В команде президента Владимира Зеленского на прошлой неделе начали обсуждать возможный визит в Вашингтон. Однако мнения по поводу целесообразности поездки разделились. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Фото: из открытых источников

По его словам, вопрос визита Зеленского в Белый дом возник после того, как президент США усилил давление на Украину на мирные переговоры.



" Есть два подхода: один предполагает, что Зеленский должен лично встретиться с Трампом для обсуждения ситуации, другой опасается, что поездка может завершиться срывом планов", — отметил Миллер.

Журналист уточнил, что окончательное решение о визите будет зависеть от результатов переговоров в Швейцарии и от того, считают ли украинцы, что могут подписать документ, не ставя под угрозу национальные интересы.

Напомним, что 23 ноября в Женеве стартовали переговоры между делегациями Украины и США по поводу американского мирного плана для завершения войны России против Украины. Украинская сторона также провела встречи с ЕС. Зеленский сообщил о первых итогах переговоров, в которых принимают участие США, Украина, ЕС и Великобритания.

Секретарь СНБО Рустем Умеров отмечал, что нынешняя редакция американского мирного плана уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов и находится на финальной стадии согласования. Государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров в Женеве добавил, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в проект плана.

