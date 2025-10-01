logo_ukra

У Заходу вже не залишиться вибору: названо важливу умову перемоги України у війні
НОВИНИ

У Заходу вже не залишиться вибору: названо важливу умову перемоги України у війні

Для зміни ходу війни Україні необхідне західне озброєння, хоча й власні засоби оборони демонструють високу ефективність.

1 жовтня 2025, 07:40
Автор:
Клименко Елена

Україна відповідає ударами по території РФ на наступні російські атаки по українських містах — і це один із найефективніших наявних у нас методів протидії ворогу. Західні держави, які володіють далекобійною зброєю, могли б значно допомогти Україні, передавши такі системи та дозволивши застосовувати їх для ударів у глибину Росії, розповів журналіст Ігор Яковенко. Водночас він пояснив, яке саме озброєння зробили б українські удари значно ефективнішими.

У Заходу вже не залишиться вибору: названо важливу умову перемоги України у війні

Фото: з відкритих джерел

Яковенко підкреслив, що нафтопереробні заводи в Росії, по яких українські дрони завдають ударів, є легітимними військовими цілями — адже нафтова промисловість є ключовим ресурсом, який дає Путіну змогу вести війну.

У результаті атак дронів низка НПЗ зазнає руйнувань, які інколи непідйомно відновлювати, або ж вимагають величезних коштів для ремонту. Називалися оцінки про приблизно 20% скорочення потужностей нафтопереробки у РФ після ударів по НПЗ — і, за словами журналіста, це дуже відчутні втрати.

Але щоб посилити ці заходи, Україні потрібні далекобійні засоби. Через це знову заговорили про можливе передання американських ракет Tomahawk Києву.

"Наприклад, тисяча ракет Tomahawk дійсно може змінити хід війни. Потрібна політична воля для їх передачі, а також наземні пускові установки для застосування. Саме тому питання Tomahawk зараз стоїть так гостро", — підсумував Ігор Яковенко. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Кремль відреагував на обговорення в Євросоюзі про створення так званої "стіни дронів" (Drone Wall) уздовж кордонів країн НАТО, що межують із Росією.   



Джерело: https://24tv.ua/tse-mozhe-zminiti-hid-viyni-shho-maye-otrimati-ukrayina-abi-zupiniti_n2924953
