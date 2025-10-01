logo

Война с Россией У Запада уже не останется выбора: названо важное условие победы Украины в войне
У Запада уже не останется выбора: названо важное условие победы Украины в войне

Для изменения хода войны Украине необходимо западное вооружение, хотя и собственные средства обороны демонстрируют высокую эффективность.

1 октября 2025, 07:40
Автор:
Клименко Елена

Украина отвечает ударами по территории РФ на следующие российские атаки по украинским городам — и это один из самых эффективных имеющихся у нас методов противодействия врагу. Западные государства, владеющие дальнобойным оружием, могли бы значительно помочь Украине, передав такие системы и позволив применять их для ударов в глубину России, рассказал журналист Игорь Яковенко. В то же время он объяснил, какое именно вооружение сделали бы украинские удары гораздо эффективнее.

У Запада уже не останется выбора: названо важное условие победы Украины в войне

Фото: из открытых источников

Яковенко подчеркнул, что нефтеперерабатывающие заводы в России, по которым украинские дроны наносят удары, являются легитимными военными целями — ведь нефтяная промышленность является ключевым ресурсом, позволяющим Путину вести войну.

В результате атак дронов ряд НПЗ испытывает разрушения, которые иногда неподъемно восстанавливать, или требуют огромных средств для ремонта. Назывались оценки примерно 20% сокращения мощностей нефтепереработки в РФ после ударов по НПЗ — и, по словам журналиста, это очень ощутимые потери.

Но чтобы усилить эти меры, Украине нужны дальнобойные средства. Поэтому снова заговорили о возможной передаче американских ракет Tomahawk Киеву.

"Например, тысяча ракет Tomahawk действительно может изменить ход войны. Нужна политическая воля для их передачи, а также наземные пусковые установки для применения. Именно поэтому вопрос Tomahawk сейчас стоит так остро", — подытожил Игорь Яковенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что Кремль отреагировал на обсуждение в Евросоюзе о создании так называемой "стены дронов" (Drone Wall) вдоль границ стран НАТО, граничащих с Россией.



Источник: https://24tv.ua/tse-mozhe-zminiti-hid-viyni-shho-maye-otrimati-ukrayina-abi-zupiniti_n2924953
