Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про нібито плани Києва провести операцію в Румунії та Польщі.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Зазначила, що нібито одразу кілька угорських ЗМІ повідомили про плани Зеленського здійснити диверсії в Румунії та Польщі з метою звинуватити в них Росію.

“Так, на Банковій готують свій Гляйвицький інцидент — з метою створити Casus belli для війни між Росією та НАТО”, — заявила вона.

За її словами, план “київського режиму” нібито полягає в наступному:

1. Відремонтувати кілька збитих чи перехоплених російських БПЛА.

2. Оснастити їх бойовим елементом.

3. Направити керовані українськими фахівцями БПЛА під виглядом “російських дронів” на великі транспортні хаби НАТО у Польщі та Румунії.

4. Одночасно провести дезінформаційну кампанію в Європі з метою звинуватити у всьому Москві.

5. Розв'язати збройний конфлікт між Російською Федерацією та НАТО.

“З метою здійснення цієї провокації 16 вересня на Яворівський полігон Західної України, де розміщується Міжнародний центр миротворчості та міжнародної безпеки Національної академії імені гетьмана Петра Сагайдачного вже завезено російські БПЛА "Герань". Відремонтували їх у Львові на заводі “ЛОРТА”, — зазначила вона.

Захарова пояснила нібито таку підготовку проблемами на фронті — зазначає, буцімто ЗСУ зазнають нищівної поразки. Розгром армії, за її словами, відбувається вже не на тактичному рівні, а набуває стратегічного характеру.

“Якщо все це підтвердиться, то ми маємо визнати: ніколи в сучасності Європа не була такою близькою до початку Третьої світової війни”, — підсумувала вона.

