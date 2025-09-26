Рубрики
Кречмаровская Наталия
Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про нібито плани Києва провести операцію в Румунії та Польщі.
Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Зазначила, що нібито одразу кілька угорських ЗМІ повідомили про плани Зеленського здійснити диверсії в Румунії та Польщі з метою звинуватити в них Росію.
За її словами, план “київського режиму” нібито полягає в наступному:
1. Відремонтувати кілька збитих чи перехоплених російських БПЛА.
2. Оснастити їх бойовим елементом.
3. Направити керовані українськими фахівцями БПЛА під виглядом “російських дронів” на великі транспортні хаби НАТО у Польщі та Румунії.
4. Одночасно провести дезінформаційну кампанію в Європі з метою звинуватити у всьому Москві.
5. Розв'язати збройний конфлікт між Російською Федерацією та НАТО.
Захарова пояснила нібито таку підготовку проблемами на фронті — зазначає, буцімто ЗСУ зазнають нищівної поразки. Розгром армії, за її словами, відбувається вже не на тактичному рівні, а набуває стратегічного характеру.
