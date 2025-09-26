logo_ukra

BTC/USD

109903

ETH/USD

4043.18

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Захарової знову істерика: попередила про реальні “плани Києва”
commentss НОВИНИ Всі новини

У Захарової знову істерика: попередила про реальні “плани Києва”

Європа, як ніколи, близька до початку Третьої світової війни

26 вересня 2025, 20:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про нібито плани Києва провести операцію в Румунії та Польщі. 

У Захарової знову істерика: попередила про реальні “плани Києва”

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Зазначила, що нібито одразу кілька угорських ЗМІ повідомили про плани Зеленського здійснити диверсії в Румунії та Польщі з метою звинуватити в них Росію. 

“Так, на Банковій готують свій Гляйвицький інцидент — з метою створити Casus belli для війни між Росією та НАТО”, — заявила вона. 

За її словами, план “київського режиму” нібито полягає в наступному:

1. Відремонтувати кілька збитих чи перехоплених російських БПЛА.

2. Оснастити їх бойовим елементом.

3. Направити керовані українськими фахівцями БПЛА під виглядом “російських дронів” на великі транспортні хаби НАТО у Польщі та Румунії.

4. Одночасно провести дезінформаційну кампанію в Європі з метою звинуватити у всьому Москві.

5. Розв'язати збройний конфлікт між Російською Федерацією та НАТО.

“З метою здійснення цієї провокації 16 вересня на Яворівський полігон Західної України, де розміщується Міжнародний центр миротворчості та міжнародної безпеки Національної академії імені гетьмана Петра Сагайдачного вже завезено російські БПЛА "Герань". Відремонтували їх у Львові на заводі “ЛОРТА”, — зазначила вона. 

Захарова пояснила нібито таку підготовку проблемами на фронті — зазначає, буцімто ЗСУ зазнають нищівної поразки. Розгром армії, за її словами, відбувається вже не на тактичному рівні, а набуває стратегічного характеру.

“Якщо все це підтвердиться, то ми маємо визнати: ніколи в сучасності Європа не була такою близькою до початку Третьої світової війни”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Росія запускає БПЛА в Європу. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/11468
Теги:

Новини

Всі новини