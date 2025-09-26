Рубрики
Кречмаровская Наталия
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о якобы планах Киева провести операцию в Румынии и Польше.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
Отметила, что сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию.
По ее словам, план "киевского режима" якобы состоит в следующем:
1. Отремонтировать несколько сбитых либо перехваченных русских БПЛА.
2. Оснастить их боевым элементом.
3. Направить руководимые украинскими специалистами БПЛА под видом русских дронов на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.
4. Одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москве.
5. Разрешить вооруженный конфликт между Российской Федерацией и НАТО.
Захарова объяснила якобы такую подготовку проблемами на фронте — отмечает, будто ВСУ потерпят сокрушительное поражение. Разгром армии, по ее словам, происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер.
