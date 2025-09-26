Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о якобы планах Киева провести операцию в Румынии и Польше.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Отметила, что сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию.

"Так, на Банковой готовят свой Гляйвицкий инцидент — с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО", — заявила она.

По ее словам, план "киевского режима" якобы состоит в следующем:

1. Отремонтировать несколько сбитых либо перехваченных русских БПЛА.

2. Оснастить их боевым элементом.

3. Направить руководимые украинскими специалистами БПЛА под видом русских дронов на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.

4. Одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москве.

5. Разрешить вооруженный конфликт между Российской Федерацией и НАТО.

"С целью осуществления этой провокации 16 сентября на Яворивский полигон Западной Украины, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного уже завезены российские БПЛА "Герань". Отремонтировали их во Львове на заводе ЛОРТА", — отметила она.

Захарова объяснила якобы такую подготовку проблемами на фронте — отмечает, будто ВСУ потерпят сокрушительное поражение. Разгром армии, по ее словам, происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер.

"Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была так близка к началу Третьей мировой войны", — подытожила она.

