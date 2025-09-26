logo

BTC/USD

109903

ETH/USD

4043.18

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Захаровой снова истерика: предупредила о реальных "планах Киева"
commentss НОВОСТИ Все новости

У Захаровой снова истерика: предупредила о реальных "планах Киева"

Европа, как никогда, близка к началу Третьей мировой войны

26 сентября 2025, 20:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о якобы планах Киева провести операцию в Румынии и Польше.

У Захаровой снова истерика: предупредила о реальных "планах Киева"

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Отметила, что сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию.

"Так, на Банковой готовят свой Гляйвицкий инцидент — с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО", — заявила она.

По ее словам, план "киевского режима" якобы состоит в следующем:

1. Отремонтировать несколько сбитых либо перехваченных русских БПЛА.

2. Оснастить их боевым элементом.

3. Направить руководимые украинскими специалистами БПЛА под видом русских дронов на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.

4. Одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москве.

5. Разрешить вооруженный конфликт между Российской Федерацией и НАТО.

"С целью осуществления этой провокации 16 сентября на Яворивский полигон Западной Украины, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного уже завезены российские БПЛА "Герань". Отремонтировали их во Львове на заводе ЛОРТА", — отметила она.

Захарова объяснила якобы такую подготовку проблемами на фронте — отмечает, будто ВСУ потерпят сокрушительное поражение. Разгром армии, по ее словам, происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер.

"Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была так близка к началу Третьей мировой войны", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Россия запускает БПЛА в Европу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/11468
Теги:

Новости

Все новости