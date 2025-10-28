logo_ukra

У ВР розповіли, коли Трамп передасть Україні ракети Tomahawk
commentss НОВИНИ Всі новини

У ВР розповіли, коли Трамп передасть Україні ракети Tomahawk

Єгор Чернєв заявив, що Дональд Трамп використовує ракети Tomahawk як важіль тиску на Путіна

28 жовтня 2025, 15:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що адміністрація Дональда Трампа наразі розглядає питання ракет Tomahawk як інструмент політичного тиску на Кремль, однак не виключає передачі озброєння у разі відсутності поступок з боку Росії.

У ВР розповіли, коли Трамп передасть Україні ракети Tomahawk

Трамп може передати Україні ракети Tomahawk. Фото з відкритих джерел

Єгор Чернєв у коментарі "Новини Live" розповів, що ракети Tomahawk сьогодні є передусім важелем тиску на Володимира Путіна. За його словами, президент США використовує тему поставок зброї як частину дипломатичної стратегії.

"Трамп буде використовувати ракети Tomahawk, перш за все, як важіль тиску. Ці коливання: дам, не дам; якщо дам, то дам стільки; якщо не спрацює маленька кількість, дам більше. Це спосіб примусити Путіна сісти за стіл переговорів", — зауважив політик.

Чернєв уточнив, що питання поставок було тимчасово зупинене після запиту Путіна про зустріч у Будапешті, однак не зняте з порядку денного.  Депутат зауважує, що останні дипломатичні контакти між США та Росією показали, що Москва не демонструє готовності до компромісу. Зокрема, після розмови між американським сенатором Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим стало зрозуміло, що Кремль продовжує просувати свої старі тези про "цілі спецоперації" і прагне контролю над усією Донецькою областю.

Як наслідок, Чернєв припустив, що Україна отримає ракети Tomahawk після того, як нові обмеження від Трампа не змусять Путіна піти на поступки для закінчення війни.

"Я думаю, що якщо санкційний тиск не спрацює, тоді будуть Tomahawk", — підсумував Єгор Чернєв.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп назвав причину, чому Україна досі не отримала ракети Tomahawk.

Також "Коментарі" писали, що в Польщі відреагували на страхи через передачу Україні Tomahawk.



