В ВР рассказали, когда Трамп передаст Украине ракеты Tomahawk
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВР рассказали, когда Трамп передаст Украине ракеты Tomahawk

Егор Чернев заявил, что Дональд Трамп использует ракеты Tomahawk как рычаг давления на Путина.

28 октября 2025, 15:30
Автор:
Slava Kot

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос ракет Tomahawk как инструмент политического давления на Кремль, однако не исключает передачи вооружения в случае отсутствия уступок со стороны России.

В ВР рассказали, когда Трамп передаст Украине ракеты Tomahawk

Трамп может передать Украине ракеты Tomahawk. Фото из открытых источников

Егор Чернев в комментарии "Новости.Live" рассказал, что ракеты Tomahawk сегодня являются, прежде всего, рычагом давления на Владимира Путина. По его словам, президент США использует тему поставок оружия как часть дипломатической стратегии.

"Трамп будет использовать ракеты Tomahawk, прежде всего как рычаг давления. Эти колебания: дам, не дам; если дам, то дам столько; если не сработает маленькое количество, дам больше. Это способ заставить Путина сесть за стол переговоров", — отметил политик.

Чернев уточнил, что вопрос поставок был временно остановлен после запроса Путина о встрече в Будапеште, однако не снят с повестки дня. Депутат отмечает, что последние дипломатические контакты между США и Россией показали, что Москва не демонстрирует готовность к компромиссу. В частности, после разговора между американским сенатором Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым стало ясно, что Кремль продолжает продвигать свои старые тезисы о "целях спецоперациях" и стремится к контролю над всей Донецкой областью.

В результате Чернев предположил, что Украина получит ракеты Tomahawk после того, как новые ограничения от Трампа не заставят Путина пойти на уступки для окончания войны.

"Я думаю, что если санкционное давление не сработает, тогда будут Tomahawk", — подытожил Егор Чернев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал причину, почему Украина до сих пор не получила ракеты Tomahawk.

Также "Комментарии" писали, что Польше отреагировали на страхи из-за передачи Украины Tomahawk.



