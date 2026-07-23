logo_ukra

BTC/USD

65597

ETH/USD

1925.04

USD/UAH

44.77

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Вашингтоні заговорили про новий сценарій миру: Рубіо натякнув на зміну правил гри
commentss НОВИНИ Всі новини

У Вашингтоні заговорили про новий сценарій миру: Рубіо натякнув на зміну правил гри

Держсекретар США визнав, що старі формули більше не працюють, і заявив про готовність запропонувати нові підходи до завершення війни в Україні

23 липня 2026, 12:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США допускають появу нових дипломатичних механізмів для завершення війни між Україною та Росією, оскільки всі попередні варіанти врегулювання фактично втратили актуальність. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, слова якого наводить The Guardian.

У Вашингтоні заговорили про новий сценарій миру: Рубіо натякнув на зміну правил гри

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

За його словами, пропозиції, які раніше обговорювалися як потенційна основа для мирних домовленостей, не були прийнятними для Києва і з плином часу стали ще менш реалістичними. Саме тому, наголосив глава американської дипломатії, пошук компромісу вимагатиме абсолютно нових підходів.

Рубіо підкреслив, що Вашингтон готовий долучитися до цього процесу та запропонувати власні ідеї, якщо для цього сформуються відповідні політичні умови. Водночас він не уточнив, про які саме ініціативи йдеться, залишивши деталі майбутніх можливих пропозицій за лаштунками переговорного процесу.

За словами держсекретаря, досягнення миру можливе лише у разі появи нових концепцій, здатних врахувати нинішню ситуацію на полі бою та позиції всіх сторін. Він наголосив, що США готові відіграти конструктивну роль і підтримати дипломатичний процес, якщо з'явиться реальна можливість для переговорів.

Заява Рубіо пролунала на тлі активних міжнародних консультацій щодо перспектив завершення війни та пошуку формату майбутнього політичного врегулювання. Водночас у Вашингтоні поки не розкривають зміст можливих американських ініціатив, наголошуючи лише на тому, що старі моделі більше не відповідають сучасним реаліям конфлікту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Лавров висунув США нову вимогу: із чим Москва пов'язала припинення війни в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/jul/23/eu-sanctions-russia-ukraine-marcio-rubio-sergei-lavrov-kallas-google-latest-news-updates
Теги:

Новини

Всі новини