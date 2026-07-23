У Вашингтоні заговорили про новий сценарій миру: Рубіо натякнув на зміну правил гри

США допускають появу нових дипломатичних механізмів для завершення війни між Україною та Росією, оскільки всі попередні варіанти врегулювання фактично втратили актуальність. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, слова якого наводить The Guardian.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

За його словами, пропозиції, які раніше обговорювалися як потенційна основа для мирних домовленостей, не були прийнятними для Києва і з плином часу стали ще менш реалістичними. Саме тому, наголосив глава американської дипломатії, пошук компромісу вимагатиме абсолютно нових підходів.

Рубіо підкреслив, що Вашингтон готовий долучитися до цього процесу та запропонувати власні ідеї, якщо для цього сформуються відповідні політичні умови. Водночас він не уточнив, про які саме ініціативи йдеться, залишивши деталі майбутніх можливих пропозицій за лаштунками переговорного процесу.

За словами держсекретаря, досягнення миру можливе лише у разі появи нових концепцій, здатних врахувати нинішню ситуацію на полі бою та позиції всіх сторін. Він наголосив, що США готові відіграти конструктивну роль і підтримати дипломатичний процес, якщо з'явиться реальна можливість для переговорів.

Заява Рубіо пролунала на тлі активних міжнародних консультацій щодо перспектив завершення війни та пошуку формату майбутнього політичного врегулювання. Водночас у Вашингтоні поки не розкривають зміст можливих американських ініціатив, наголошуючи лише на тому, що старі моделі більше не відповідають сучасним реаліям конфлікту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Лавров висунув США нову вимогу: із чим Москва пов'язала припинення війни в Україні.