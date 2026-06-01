У Трампа остаточно визнають свій провал у війні в Україні: на Заході шокували деталями

Президент США Дональд Трамп традиційно орієнтується на швидкі та помітні результати у сфері зовнішньої політики, однак нині його підходи стикаються з серйозними труднощами та затяжними процесами на міжнародній арені, пише The New York Times.

Як нагадує видання, ще до початку своєї другої каденції Трамп публічно заявляв, що здатен завершити війну в Україні буквально за добу. Проте минуло вже понад рік після його повернення на посаду, а тема стрімкого врегулювання конфлікту майже зникла з його публічних виступів і політичних заяв.

Державний секретар Марко Рубіо, за інформацією журналістів, нещодавно визнав, що процес переговорів став надто виснажливим і забирає забагато часу. Він навіть припустив, що участь у врегулюванні могли б взяти інші міжнародні гравці, які були б більш зацікавлені або ефективні в цьому процесі.

Водночас Росія також демонструє ознаки невдоволення форматом контактів зі США. У Москві, як зазначається, втомилися від періодичних приїздів американських спецпредставників, серед яких Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Кремль, за словами поінформованих джерел, хотів би перейти до більш формалізованого дипломатичного механізму: постійних робочих груп, регулярних консультацій і призначення повноцінного американського посла в Москві.

Окрім українського напрямку, адміністрація Трампа стикається з труднощами і на інших треках. Зокрема, переговори щодо Ірану залишаються складними: навіть потенційні домовленості про стабілізацію ситуації в регіоні не вирішують ключових питань ядерної та ракетної програм Тегерана. Аналітики вважають, що Іран користується небажанням США загострювати конфлікт і може навмисно затягувати дипломатичний процес на тривалий час.

Ще одним проблемним напрямом залишається ситуація в Секторі Гази. Попри гучно презентовані ініціативи Трампа щодо 20-пунктного плану — включно з роззброєнням ХАМАС, створенням міжнародних сил стабілізації та подальшою трансформацією регіону в масштабний економічний і туристичний центр — реального прогресу за останні місяці майже не зафіксовано. Через вісім місяців після оголошення плану ситуація на місцях суттєво не змінилася.

