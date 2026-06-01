logo_ukra

BTC/USD

70982

ETH/USD

1965

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Трампа остаточно визнають свій провал у війні в Україні: на Заході шокували деталями
commentss НОВИНИ Всі новини

У Трампа остаточно визнають свій провал у війні в Україні: на Заході шокували деталями

Як зазначають журналісти, у Росії також висловлюють втому від частих візитів американських спеціальних посланців

1 червня 2026, 16:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп традиційно орієнтується на швидкі та помітні результати у сфері зовнішньої політики, однак нині його підходи стикаються з серйозними труднощами та затяжними процесами на міжнародній арені, пише The New York Times.

У Трампа остаточно визнають свій провал у війні в Україні: на Заході шокували деталями

Фото: з відкритих джерел

Як нагадує видання, ще до початку своєї другої каденції Трамп публічно заявляв, що здатен завершити війну в Україні буквально за добу. Проте минуло вже понад рік після його повернення на посаду, а тема стрімкого врегулювання конфлікту майже зникла з його публічних виступів і політичних заяв. 

Державний секретар Марко Рубіо, за інформацією журналістів, нещодавно визнав, що процес переговорів став надто виснажливим і забирає забагато часу. Він навіть припустив, що участь у врегулюванні могли б взяти інші міжнародні гравці, які були б більш зацікавлені або ефективні в цьому процесі. 

Водночас Росія також демонструє ознаки невдоволення форматом контактів зі США. У Москві, як зазначається, втомилися від періодичних приїздів американських спецпредставників, серед яких Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Кремль, за словами поінформованих джерел, хотів би перейти до більш формалізованого дипломатичного механізму: постійних робочих груп, регулярних консультацій і призначення повноцінного американського посла в Москві. 

Окрім українського напрямку, адміністрація Трампа стикається з труднощами і на інших треках. Зокрема, переговори щодо Ірану залишаються складними: навіть потенційні домовленості про стабілізацію ситуації в регіоні не вирішують ключових питань ядерної та ракетної програм Тегерана. Аналітики вважають, що Іран користується небажанням США загострювати конфлікт і може навмисно затягувати дипломатичний процес на тривалий час. 

Ще одним проблемним напрямом залишається ситуація в Секторі Гази. Попри гучно презентовані ініціативи Трампа щодо 20-пунктного плану — включно з роззброєнням ХАМАС, створенням міжнародних сил стабілізації та подальшою трансформацією регіону в масштабний економічний і туристичний центр — реального прогресу за останні місяці майже не зафіксовано. Через вісім місяців після оголошення плану ситуація на місцях суттєво не змінилася.
Портал "Коментарі" вже писав, що на початку наступного тижня Європейська комісія може представити новий, 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це стало відомо журналістам Суспільне з власних джерел у європейських дипломатичних колах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини