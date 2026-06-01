У Трампа окончательно признают свой провал в войне в Украине: на Западе шокировали детали

Президент США Дональд Трамп традиционно ориентируется на быстрые и заметные результаты в области внешней политики, однако сейчас его подходы сталкиваются с серьезными трудностями и затяжными процессами на международной арене, пишет The New York Times.

Как напоминает издание, еще до начала второй каденции Трамп публично заявлял, что способен завершить войну в Украине буквально за сутки. Однако прошло уже больше года после его возвращения в должность, а тема стремительного урегулирования конфликта почти исчезла из его публичных выступлений и политических заявлений.

Государственный секретарь Марко Рубио, по информации журналистов, недавно признал, что процесс переговоров стал слишком утомительным и занимает много времени. Он даже предположил, что участие в урегулировании могли принять другие международные игроки, которые были бы более заинтересованы или эффективны в этом процессе.

В то же время, Россия также демонстрирует признаки недовольства форматом контактов с США. В Москве, как отмечается, устали от периодических приездов американских спецпредставителей, среди которых Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Кремль, по словам информированных источников, хотел бы перейти к более формализованному дипломатическому механизму: постоянным рабочим группам, регулярным консультациям и назначению полноценного американского посла в Москве.

Кроме украинского направления администрация Трампа сталкивается с трудностями и на других треках. В частности, переговоры по Ирану остаются сложными: даже потенциальные договоренности о стабилизации ситуации в регионе не решают ключевых вопросов ядерной и ракетной программ Тегерана. Аналитики считают, что Иран пользуется нежеланием США обострять конфликт и может намеренно затягивать дипломатический процесс на длительное время.

Еще одним проблемным направлением остается ситуация в секторе Газа. Несмотря на громко представленные инициативы Трампа по 20-пунктному плану — включая разоружение ХАМАС, создание международных сил стабилизации и дальнейшую трансформацию региона в масштабный экономический и туристический центр — реальный прогресс за последние месяцы почти не зафиксирован. Через восемь месяцев после оглашения плана ситуация на местах существенно не изменилась.

