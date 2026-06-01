Главная Новости Общество Война с Россией У Трампа окончательно признают свой провал в войне в Украине: на Западе шокировали детали
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа окончательно признают свой провал в войне в Украине: на Западе шокировали детали

Как отмечают журналисты, в России также выражают усталость от частых визитов американских специальных посланников

1 июня 2026, 16:30
Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп традиционно ориентируется на быстрые и заметные результаты в области внешней политики, однако сейчас его подходы сталкиваются с серьезными трудностями и затяжными процессами на международной арене, пишет The New York Times.

Фото: из открытых источников

Как напоминает издание, еще до начала второй каденции Трамп публично заявлял, что способен завершить войну в Украине буквально за сутки. Однако прошло уже больше года после его возвращения в должность, а тема стремительного урегулирования конфликта почти исчезла из его публичных выступлений и политических заявлений.  

Государственный секретарь Марко Рубио, по информации журналистов, недавно признал, что процесс переговоров стал слишком утомительным и занимает много времени. Он даже предположил, что участие в урегулировании могли принять другие международные игроки, которые были бы более заинтересованы или эффективны в этом процессе.  

В то же время, Россия также демонстрирует признаки недовольства форматом контактов с США. В Москве, как отмечается, устали от периодических приездов американских спецпредставителей, среди которых Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Кремль, по словам информированных источников, хотел бы перейти к более формализованному дипломатическому механизму: постоянным рабочим группам, регулярным консультациям и назначению полноценного американского посла в Москве.  

Кроме украинского направления администрация Трампа сталкивается с трудностями и на других треках. В частности, переговоры по Ирану остаются сложными: даже потенциальные договоренности о стабилизации ситуации в регионе не решают ключевых вопросов ядерной и ракетной программ Тегерана. Аналитики считают, что Иран пользуется нежеланием США обострять конфликт и может намеренно затягивать дипломатический процесс на длительное время.  

Еще одним проблемным направлением остается ситуация в секторе Газа. Несмотря на громко представленные инициативы Трампа по 20-пунктному плану — включая разоружение ХАМАС, создание международных сил стабилизации и дальнейшую трансформацию региона в масштабный экономический и туристический центр — реальный прогресс за последние месяцы почти не зафиксирован. Через восемь месяцев после оглашения плана ситуация на местах существенно не изменилась.
Портал "Комментарии" уже писал , что в начале следующей недели Европейская комиссия может представить новый, 21-й пакет санкций против России. Об этом стало известно журналистам Общественное из собственных источников в европейских дипломатических кругах.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
