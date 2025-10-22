У Трампа лопнув терпець щодо Путіна: стало відомо про страшне попередження диктатору

У Сполучених Штатах активізувались дискусії щодо можливого постачання Україні крилатих ракет Tomahawk. На думку колишнього міністра закордонних справ України та очільника Центру досліджень Росії Володимира Огризка, така риторика може свідчити про останній серйозний сигнал для Володимира Путіна з боку американської сторони.

Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю для Главреду експерт підкреслив, що у Вашингтоні дедалі більше озвучують тезу про те, що єдиним шляхом до миру залишається "мир через силу"

"Усі почали говорити, що в США залишається лише концепція миру через силу. Я думаю, що це саме те, до чого вони будуть змушені повернутися, бо дати вкотре Путіну обвести Трампа довкола пальця вже не дозволить республіканська тусовка", — зазначив Огризко.

Він додав, що провал потенційної зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті може поставити американського лідера в незручне становище. Якщо Путін знову зірве домовленості, Трампу більше не залишиться простору для маневру.

"Трамп зараз повернувся до своєї початкової ідеї – про припинення вогню. Раніше Путін його обдурив темою про 'всеосяжну угоду', і Трамп повівся. Тепер він зрозумів, що Путін його 'кинув', і повернувся до простої тези – передусім припиняємо вогонь... Якщо Путін і зараз 'кине' Трампа, то, даруйте, далі нема куди тягнути", — пояснив дипломат.

Також Огризко зауважив, що "Путін крутить Трампом, як дурень сонцем", використовуючи свій досвід з радянських спецслужб та маніпулятивну тактику. Така ситуація може стати точкою неповернення: у випадку провалу, навіть найближче політичне оточення Трампа може вимагати жорсткішої відповіді.

Як вже писали "Коментарі", після досягнення домовленості про припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа президент США Дональд Трамп знову привернув увагу до теми війни в Україні. Проте, як зазначає BBC, повторити подібний прорив на українському напрямку буде значно складніше. Основна причина — обмежений простір для впливу.