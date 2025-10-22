У Трампа лопнуло терпение относительно Путина: стало известно о страшном предупреждении диктатора

В Соединенных Штатах активизировались дискуссии о возможной поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. По мнению бывшего министра иностранных дел Украины и главы Центра исследований России Владимира Огрызко, такая риторика может свидетельствовать о последнем серьезном сигнале для Владимира Путина со стороны американской стороны.

Фото: из открытых источников

В интервью для Главреда эксперт подчеркнул, что в Вашингтоне все больше озвучивают тезис о том, что единственным путем в мир остается "мир через силу"

"Все начали говорить, что в США остается только концепция мира через силу. Я думаю, что это именно то, к чему они будут вынуждены вернуться, потому что дать еще раз Путину обвести Трампа вокруг пальца уже не позволит республиканская тусовка", — отметил Огрызко.

Он добавил, что провал потенциальной встречи Трампа с Путиным в Будапеште может поставить американского лидера в неловкое положение. Если Путин снова сорвет договоренности, Трампу больше не останется простор для маневра.

"Трамп сейчас вернулся к своей первоначальной идее – о прекращении огня. Ранее Путин его обманул темой о 'всеобъемлющем соглашении', и Трамп повел себя. Теперь он понял, что Путин его 'бросил', и вернулся к простому тезису – прежде прекращаем огонь... Если Путин и сейчас 'кинет'" – объяснил дипломат.

Также Огрызко отметил, что "Путин крутит Трампом как дурак солнцем", используя свой опыт из советских спецслужб и манипулятивную тактику. Такая ситуация может стать точкой невозврата: в случае провала даже ближайшее политическое окружение Трампа может потребовать более жесткого ответа.

