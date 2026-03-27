У СЗЧ йдуть ще у період навчання: розкрито страшну проблему підготовки захисників в Україні

Найбільша кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) серед мобілізованих українських військових спостерігається саме під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Причиною цього офіцерка батальйону "Свобода", Маргарита Омеляненко, називає низьку якість навчання та недостатню підготовку до реальних умов бойових дій. Про це вона розповіла в ефірі каналу Київ24.

За словами Омеляненко, мобілізовані часто стикаються з невідомістю ще до того, як потраплять на фронт, що демотивує їх і провокує бажання залишити частину.

"Вона не розуміє, що буде далі. Налаштування у цих центрах (центрах БЗВП, — ред.) таке, наче кожен наступний день може бути останній. Найважливіше питання, яке треба вирішити, — це якісна підготовка у контексті підготовки до реальної війни", — зазначила офіцерка.

Офіцерка підкреслила, що на етапі БЗВП новобранцям мають давати знання, які відповідають сучасній війні, аби вони могли орієнтуватися в сучасних бойових умовах.

"У нас зараз більше вже безпілотники розвинуті, наземні дрони. Майбутній піхотинець має розуміти, як переміщатися, коли літають дрони, як залягти, де знайти найближче укриття, щоб його не вразили, як користуватися рушницею, щоб збити той дрон на оптоволокні", — пояснила вона.

Маргарита Омеляненко наголошує, що підготовка має максимально відповідати бойовим реаліям.

"Знову ж таки: як рити собі укриття. Найважливіше — дійти до позиції, закопатися і не проявляти свого існування. Така сьогодні війна піхотинця", — підкреслила вона.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська здійснили чергову атаку на Харків, унаслідок якої постраждала житлова інфраструктура міста. За словами міського голови Ігоря Терехова, удар було завдано по Київському району, де ворожа ракета влучила у багатоквартирний будинок. Попередньо повідомлялося про постраждалих, а всі обставини події одразу почали уточнювати відповідні служби.