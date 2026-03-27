Война с Россией В СЗЧ идут еще в период обучения: раскрыта страшная проблема подготовки защитников в Украине
В СЗЧ идут еще в период обучения: раскрыта страшная проблема подготовки защитников в Украине

Омеляненко отмечает, что новобранцам следует предоставлять знания, актуальные для современной войны

27 марта 2026, 09:30
Наибольшее количество случаев самовольного ухода из части (СЗЧ) среди мобилизованных украинских военных наблюдается именно во время базовой общевойсковой подготовки (БЗИН). Причиной этого офицер батальона "Свобода" Маргарита Омеляненко называет низкое качество обучения и недостаточную подготовку к реальным условиям боевых действий. Об этом она рассказала в эфире канала Киев24.

По словам Омеляненко, мобилизованные часто сталкиваются с неизвестностью еще до того, как попадут на демотивирующий их фронт и провоцирует желание покинуть часть.

"Она не понимает, что будет дальше. Настройка в этих центрах (центрах БЗИН, — ред.) такая, как будто каждый следующий день может быть последний. Самый важный вопрос, который нужно решить, — это качественная подготовка в контексте подготовки к реальной войне", — отметила офицерка.

Офицер подчеркнула, что на этапе БЗИН новобранцам должны давать знания, соответствующие современной войне, чтобы они могли ориентироваться в современных боевых условиях.

"У нас сейчас больше уже беспилотники развиты, наземные дроны. Будущий пехотинец должен понимать, как перемещаться, когда летают дроны, как залечь, где найти ближайшее укрытие, чтобы его не поразили, как пользоваться ружьем, чтобы сбить тот дрон на оптоволокне", — пояснила она.

Маргарита Омеляненко отмечает, что подготовка должна максимально соответствовать боевым реалиям.

"Опять же: как рыть себе укрытие. Самое важное — дойти до позиции, зарыться и не проявлять своего существования. Такова сегодня война пехотинца", — подчеркнула она.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска совершили очередную атаку на Харьков, в результате которой пострадала жилищная инфраструктура города. По словам городского головы Игоря Терехова, удар был нанесен по Киевскому району, где вражеская ракета попала в многоквартирный дом. Предварительно сообщалось о пострадавших, а все обстоятельства произошедшего сразу начали уточнять соответствующие службы.

 



