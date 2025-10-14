logo_ukra

Війна з Росією "У столичному метро протестували проти Зеленського": що відомо
НОВИНИ

“У столичному метро протестували проти Зеленського”: що відомо

Ворожі пропагандисти поширюють черговий фейк

14 жовтня 2025, 21:49
Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда поширює черговий фейк — відео про те, що “у київському метро протестували проти Зеленського”.

“У столичному метро протестували проти Зеленського”: що відомо

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що російські пропагандисти запустили у соцмережах відео. На відео кияни під час обстрілу нібито скандують у метро: “Зе, спускайся до нас”, звертаючись до Президента Володимира Зеленського. У ЦПД спростували черговий фейк — насправді оригінал цього відео старий. До того ж на відео наклали фейковий звук

Аналітики Центру зауважили, що оригінальна версія ролика була опублікована ще 10 жовтня 2022 року. Кадри було знято на станції метро “Нивки” під час російського обстрілу Києва. До того ж у відео, яке поширює російська пропаганда, було змінено звук. Насправді, як підкреслили у ЦПД, люди співали українську народну пісню “Розпрягайте, хлопці, коней”, а не вигукували політичні гасла.

“Подібні маніпуляції — частина кампанії Росії з дискредитації українського політичного керівництва. Ворог намагається спричинити розкол у суспільстві, підмінивши реальні прояви єдності українців брехнею про “протести”, — пояснили у ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські пропагандисти поширюють у соціальних мережах заяву американської конгресвумен Анни Пауліни Луни. Нібито “Зеленський щомісяця переводить по 50 млн дол. до банку Саудівської Аравії”.

У ЦПД пояснили, що насправді ця інформація є бездоказовою. Аналітики Центру зазначають, що жоден фінансовий звіт чи розслідування не підтверджує такі грошові переводи. Зазначили, що Анна Пауліна Луна загалом схильна до поширення дезінформації та кремлівських наративів.



Читайте Comments.ua в Google News
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02FUVNU2u31nFD1Nf76hpPxwif9JmoT4uejskraUj4QQb9tRGkLxMTt3bMqmTFbhuHl
Теги:

Новини

Всі новини