"В столичном метро протестовали против Зеленского": что известно

Российская пропаганда распространяет очередной фейк – видео о том, что "в киевском метро протестовали против Зеленского".

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские пропагандисты запустили в соцсетях видео. На видео киевляне во время обстрела якобы скандируют в метро: "Зе, спускайся к нам", обращаясь к Президенту Владимиру Зеленскому. В ЦПД опровергли очередной фейк – на самом деле оригинал этого видео старый. К тому же на видео наложили фейковый звук.

Аналитики Центра отметили, что оригинальная версия ролика опубликована еще 10 октября 2022 года. Кадры были сняты на станции метро "Нивки" во время российских обстрелов Киева. К тому же в видео, распространяемом российской пропагандой, был изменен звук. На самом деле, как подчеркнули в ЦПД, люди пели украинскую народную песню "Распрягайте, ребята, коней", а не выкрикивали политические лозунги.

"Подобные манипуляции — часть кампании России по дискредитации украинского политического руководства. Враг пытается повлечь за собой раскол в обществе, подменив реальные проявления единства украинцев ложью о "протестах", — пояснили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские пропагандисты распространяют в социальных сетях заявление американской конгрессвумен Анны Паулины Луны. Якобы "Зеленский ежемесячно переводит по 50 млн долл. в банк Саудовской Аравии".

В ЦПД объяснили, что на самом деле эта информация бездоказательна. Аналитики Центра отмечают, что ни один финансовый отчет или расследование не подтверждает такие денежные переводы. Отметили, что Анна Паулина Луна в целом подвержена распространению дезинформации и кремлевских нарративов.