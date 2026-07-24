У США зруйнували головний міф Кремля: чи буде угода щодо України

Держсекретар США Марко Рубіо спростував заяви Росії про те, що під час саміту на Алясці в серпні 2025 року між Москвою та Вашингтоном було досягнуто будь-яких домовленостей щодо завершення війни в Україні. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначають, що після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 липня Рубіо заявив: пропозиції, які російська сторона подала під час саміту в Анкориджі, не дали результату. За його словами, шлях до миру можливий лише через нові ідеї та підходи, а Сполучені Штати готові підтримувати ініціативи, які справді здатні наблизити закінчення війни.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Росії продовжують затверджувати протилежне. У Москві заявили, що Лавров підтвердив готовність Кремля до переговорів і прихильність до пропозицій США, які нібито були погоджені президентом Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.

Проте в ISW наголошують, що російська влада систематично використовує тему так званих "анкориджських домовленостей" для просування вигідної Кремлю інформаційної кампанії. Експерти звертають увагу, що після саміту не було опубліковано жодної офіційної заяви, яка б підтверджувала існування подібних угод.

Більше того, останні публічні коментарі американських представників прямо суперечать російській версії подій. За оцінкою Інституту вивчення війни, Москва продовжує використовувати заяви про міфічні домовленості як елемент дипломатичного тиску та спробу створити враження власної готовності до мирного врегулювання, незважаючи на відсутність підтверджень з боку Вашингтона.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сенат США вже наступного тижня може винести на голосування оновлений законопроект про так звані "пекельні санкції" проти Росії. За даними Axios, документ має реальні шанси на ухвалення завдяки готовності демократів та республіканців об'єднати зусилля навколо ініціативи, яку до останніх днів життя просував сенатор Ліндсі Грем.



