В США разрушили главный миф Кремля: будет ли сделка по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг заявления России о том, что во время саммита на Аляске в августе 2025 года между Москвой и Вашингтоном были достигнуты какие-либо договоренности относительно завершения войны в Украине. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 июля Рубио заявил: предложения, которые российская сторона представила во время саммита в Анкоридже, не привели к результату. По его словам, путь к миру возможен только через новые идеи и подходы, а Соединенные Штаты готовы поддерживать инициативы, которые действительно способны приблизить окончание войны.

В то же время в Министерстве иностранных дел России продолжают утверждать обратное. В Москве заявили, что Лавров подтвердил готовность Кремля к переговорам и приверженность предложениям США, которые якобы были согласованы президентом Владимиром Путиным во время встречи на Аляске.

Однако в ISW подчеркивают, что российские власти систематически используют тему так называемых "анкориджских договоренностей" для продвижения выгодной Кремлю информационной кампании. Эксперты обращают внимание, что после саммита не было опубликовано ни одного официального заявления, подтверждающего существование подобных соглашений.

Более того, последние публичные комментарии американских представителей прямо противоречат российской версии событий. По оценке Института изучения войны, Москва продолжает использовать заявления о мифических договоренностях как элемент дипломатического давления и попытку создать впечатление собственной готовности к мирному урегулированию, несмотря на отсутствие подтверждений со стороны Вашингтона.

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