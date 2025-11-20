logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У США запропоновували Україні та Росії влаштувати культурні обміни та розвивати туризм
commentss НОВИНИ Всі новини

У США запропоновували Україні та Росії влаштувати культурні обміни та розвивати туризм

Венс запропонував українцям та росіянам знову їздити один до одного

20 листопада 2025, 19:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу на заході ультраправого Breitbart, розповів про підхід Дональда Трампа до питання завершення війни в Україні.

У США запропоновували Україні та Росії влаштувати культурні обміни та розвивати туризм

У США запропоновували Україні та Росії влаштувати культурні обміни та розвивати туризм

За його словами, Трамп не розуміє причин насильства і хоче бачити світ, де панує торгівля. Його підхід полягає в наступному:

"Чому б вам не перестати вбивати одне одного і не почати торгувати разом? Чому, замість того, щоб Росія та Україна вбивали одне одного, чому б їм не займатися торгівлею, не подорожувати між країнами, не розвивати культурний обмін?" – заявив американський політик.

Нагадаємо, Венс вважається одним із співавторів нового мирного плану США по Україні, який фактично задовольняє ключові вимоги Росії.

Портал "Коментарі" раніше писав, що Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію. Про це повідомляють в Офісі президента України.

"Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни. Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир.

Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", – йдеться у повідомленні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини