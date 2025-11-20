У США запропоновували Україні та Росії влаштувати культурні обміни та розвивати туризм

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу на заході ультраправого Breitbart, розповів про підхід Дональда Трампа до питання завершення війни в Україні.

За його словами, Трамп не розуміє причин насильства і хоче бачити світ, де панує торгівля. Його підхід полягає в наступному:

"Чому б вам не перестати вбивати одне одного і не почати торгувати разом? Чому, замість того, щоб Росія та Україна вбивали одне одного, чому б їм не займатися торгівлею, не подорожувати між країнами, не розвивати культурний обмін?" – заявив американський політик.

Нагадаємо, Венс вважається одним із співавторів нового мирного плану США по Україні, який фактично задовольняє ключові вимоги Росії.

Портал "Коментарі" раніше писав, що Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію. Про це повідомляють в Офісі президента України.

"Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни. Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир.

Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", – йдеться у повідомленні.