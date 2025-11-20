Вице-президент США Джей Ди Венс во время выступления на мероприятии ультраправого Breitbart рассказал о подходе Дональда Трампа к вопросу завершения войны в Украине.

В США предложили Украине и России устроить культурные обмены и развивать туризм

По его словам, Трамп не понимает причины насилия и хочет видеть мир, где царит торговля. Его подход состоит в следующем:

"Почему бы вам не перестать убивать друг друга и не начать торговать вместе? Почему вместо того, чтобы Россия и Украина убивали друг друга, почему бы им не заниматься торговлей, не путешествовать между странами, не развивать культурный обмен?" – заявил американский политик.

Напомним, Вэнс считается одним из соавторов нового мирного плана США по Украине, который фактически удовлетворяет ключевым требованиям России.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию. Об этом сообщается в Офисе президента Украины.

"Президент Украины очертил принципиальные основы, важные для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны. Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, способные приблизить настоящий мир.

Украина с начала этого года поддерживала предложения Президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", – говорится в сообщении.