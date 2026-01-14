logo_ukra

У США виступили з новими погрозами Путіну після розмови з Зеленським
commentss НОВИНИ Всі новини

У США виступили з новими погрозами Путіну після розмови з Зеленським

Сенатор Ліндсі Грем після переговорів із Зеленським заявив про потребу посилення тиску на Росію.

14 січня 2026, 10:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, ті країни, які спонсорують військову машину Кремля будуть платити вищу ціну.

У США виступили з новими погрозами Путіну після розмови з Зеленським

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

Ліндсі Грем розповів, що розмова з українським лідером була "важливою і змістовною". За його словами, виживання та майбутнє України відповідають національним інтересам США, а отже Вашингтон має діяти рішучіше.

"Двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії буде дуже корисним, і президент Трамп повністю його підтримує. Для тих, хто купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна, ціна ось-ось зросте", — сказав Грем.

Володимир Зеленський підтвердив, що під час контактів з американськими партнерами акцентував на необхідності зберігати й посилювати тиск на Москву.

"Ми бачимо багато різних факторів, які значно послаблюють Путіна – і, як наслідок, всю Росію. Вкрай важливо максимально використати всі можливі форми тиску, щоб нарешті змусити росіян припинити цю війну", — сказав президент.

Законопроєкт, підготовлений Гремом спільно з сенатором-демократом Річардом Блюменталем передбачає жорсткі санкції проти Росії у разі її відмови від мирних переговорів. Санкційні заходи передбачають 500-відсоткові тарифи на російський експорт до США та аналогічні мита для всіх країн, які підтримують економіку РФ через купівлю нафти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Заході вказали на серйозні проблеми в РФ, які змусять Путіна піти на поступки.

Також "Коментарі" писали, що Росія відповідає Трампу. Кремль заявив про свої права.



Джерело: https://x.com/lindseygrahamsc/status/2011230497176011029
