У США виступили з новими погрозами Путіну після розмови з Зеленським

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, ті країни, які спонсорують військову машину Кремля будуть платити вищу ціну.

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

Ліндсі Грем розповів, що розмова з українським лідером була "важливою і змістовною". За його словами, виживання та майбутнє України відповідають національним інтересам США, а отже Вашингтон має діяти рішучіше.

"Двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії буде дуже корисним, і президент Трамп повністю його підтримує. Для тих, хто купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна, ціна ось-ось зросте", — сказав Грем.

Володимир Зеленський підтвердив, що під час контактів з американськими партнерами акцентував на необхідності зберігати й посилювати тиск на Москву.

"Ми бачимо багато різних факторів, які значно послаблюють Путіна – і, як наслідок, всю Росію. Вкрай важливо максимально використати всі можливі форми тиску, щоб нарешті змусити росіян припинити цю війну", — сказав президент.

Законопроєкт, підготовлений Гремом спільно з сенатором-демократом Річардом Блюменталем передбачає жорсткі санкції проти Росії у разі її відмови від мирних переговорів. Санкційні заходи передбачають 500-відсоткові тарифи на російський експорт до США та аналогічні мита для всіх країн, які підтримують економіку РФ через купівлю нафти.

