В США выступили с новыми угрозами Путину после разговора с Зеленским
commentss НОВОСТИ Все новости

В США выступили с новыми угрозами Путину после разговора с Зеленским

Сенатор Линдси Грэм после переговоров с Зеленским заявил о необходимости усиления давления на Россию.

14 января 2026, 10:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Сенатор-республиканец Линдси Грэм после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости усиления давления на российского диктатора Владимира Путина. По его словам, те страны, которые спонсируют военную машину Кремля, будут платить более высокую цену.

В США выступили с новыми угрозами Путину после разговора с Зеленским

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Линдси Грэм рассказал, что разговор с украинским лидером был "важным и содержательным". По его словам, выживание и будущее Украины отвечают национальным интересам США, а значит, Вашингтон должен действовать более решительно.

"Двухпартийный законопроект о санкциях против России будет очень полезен, и президент Трамп полностью его поддерживает. Для тех, кто покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, цена вот-вот возрастет", — сказал Грэм.

Владимир Зеленский подтвердил, что во время контактов с американскими партнерами акцентировал внимание на необходимости сохранять и усиливать давление на Москву.

"Мы видим много разных факторов, значительно ослабляющих Путина – и, как следствие, всю Россию. Крайне важно максимально использовать все возможные формы давления, чтобы наконец заставить россиян прекратить эту войну", — сказал президент.

Законопроект, подготовленный Грэмом совместно с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, предусматривает жесткие санкции против России в случае ее отказа от мирных переговоров. Санкционные меры предусматривают 500-процентные тарифы на российский экспорт в США и аналогичные пошлины для всех стран, поддерживающих экономику РФ через покупку нефти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе указали на серьезные проблемы в РФ, которые заставят Путина пойти на уступки.

Также "Комментарии" писали, что Россия ответила Трампу. Кремль заявил о своих правах.



Источник: https://x.com/lindseygrahamsc/status/2011230497176011029
