В США выступили с новыми угрозами Путину после разговора с Зеленским

Сенатор-республиканец Линдси Грэм после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости усиления давления на российского диктатора Владимира Путина. По его словам, те страны, которые спонсируют военную машину Кремля, будут платить более высокую цену.

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Линдси Грэм рассказал, что разговор с украинским лидером был "важным и содержательным". По его словам, выживание и будущее Украины отвечают национальным интересам США, а значит, Вашингтон должен действовать более решительно.

"Двухпартийный законопроект о санкциях против России будет очень полезен, и президент Трамп полностью его поддерживает. Для тех, кто покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, цена вот-вот возрастет", — сказал Грэм.

Владимир Зеленский подтвердил, что во время контактов с американскими партнерами акцентировал внимание на необходимости сохранять и усиливать давление на Москву.

"Мы видим много разных факторов, значительно ослабляющих Путина – и, как следствие, всю Россию. Крайне важно максимально использовать все возможные формы давления, чтобы наконец заставить россиян прекратить эту войну", — сказал президент.

Законопроект, подготовленный Грэмом совместно с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, предусматривает жесткие санкции против России в случае ее отказа от мирных переговоров. Санкционные меры предусматривают 500-процентные тарифы на российский экспорт в США и аналогичные пошлины для всех стран, поддерживающих экономику РФ через покупку нефти.

