У США розповіли, що насправді стоїть за новим мирним планом США щодо України

Адміністрація Трампа підготувала новий "мирний план" щодо війни в Україні. в його основі лежать численні поступки з боку Києва. Проте головне питання у тому, чи витримає цей план зіткнення з реальністю. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Передача під контроль Росії ще не окупованих територій Донецької області та заморожування лінії фронту на півдні України „непропорційно“ зіграє на користь Росії", — висловлюють думку американські аналітики.

В ISW зазначають, що висновок Сил оборони України з Донбасу буде лише відправною точкою, а не результатом припинення вогню та мирних переговорів, тобто не надаючи жодних гарантій миру з боку Москви, якщо Україна реалізує таке відведення військ. Кремль також не демонстрував жодних ознак того, що готовий розглянути можливість мирних переговорів чи мирної угоди, перш ніж Україна виведе війська з неокупованої території Донбасу.

Крім того, виведення українських військ із Донецької області також забезпечило б російським військам більш вдалі позиції для початку нових наступів на південь Харківської області і надалі у східні частини Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Заявлений "мирний план" за своєю суттю також ідентичний вимогам Росії, які Москва висувала в Стамбулі на початку вторгнення, навесні 2022 року, коли обставини на полі бою очевидно були ще сприятливішими для РФ", — наголосили в ISW.

Читайте також на порталі "Коментарі" — радник президента США Дональда Трампа з політичних питань Стівен Міллер під час спілкування з журналістами заявив, що припинення російської війни в Україні є одним із пріоритетів зовнішньої політики Штатів.



