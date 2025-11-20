В США рассказали, что на самом деле стоит за новым мирным планом США по Украине

Рубрики
Администрация Трампа подготовила новый "мирный план" по войне в Украине. в его основе лежат многочисленные уступки со стороны Киева. Однако главный вопрос состоит в том, выдержит ли этот план столкновения с реальностью. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В ISW отмечают, вывод Сил обороны Украины из Донбасса будет только отправной точкой, а не результатом прекращения огня и мирных переговоров, то есть не предоставляя никаких гарантий миру со стороны Москвы, если Украина реализует такой отвод войск. Кремль также не демонстрировал никаких признаков того, что готов рассмотреть возможность мирных переговоров или мирного соглашения прежде, чем Украина выведет войска с неоккупированной территории Донбасса.
Кроме того, вывод украинских войск из Донецкой области также обеспечил бы российским войскам более удачные позиции для начала новых наступлений на юг Харьковской области и далее в восточные части Запорожской и Днепропетровской областей.
