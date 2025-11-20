logo

BTC/USD

82579

ETH/USD

2695.45

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США рассказали, что на самом деле стоит за новым мирным планом США по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, что на самом деле стоит за новым мирным планом США по Украине

В ISW отмечают, что предложенный США мирный план подготовит РФ к новому нападению на Украину

20 ноября 2025, 11:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация Трампа подготовила новый "мирный план" по войне в Украине. в его основе лежат многочисленные уступки со стороны Киева. Однако главный вопрос состоит в том, выдержит ли этот план столкновения с реальностью. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, что на самом деле стоит за новым мирным планом США по Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Передача под контроль России еще не оккупированных территорий Донецкой области и замораживание линии фронта на юге Украины „непропорционально“ сыграет в пользу России", — выражают мнение американские аналитики.

В ISW отмечают, вывод Сил обороны Украины из Донбасса будет только отправной точкой, а не результатом прекращения огня и мирных переговоров, то есть не предоставляя никаких гарантий миру со стороны Москвы, если Украина реализует такой отвод войск. Кремль также не демонстрировал никаких признаков того, что готов рассмотреть возможность мирных переговоров или мирного соглашения прежде, чем Украина выведет войска с неоккупированной территории Донбасса.

Кроме того, вывод украинских войск из Донецкой области также обеспечил бы российским войскам более удачные позиции для начала новых наступлений на юг Харьковской области и далее в восточные части Запорожской и Днепропетровской областей.

"Заявленный „мирный план“ по своей сути также идентичен требованиям России, которые Москва выдвигала в Стамбуле в начале вторжения, весной 2022 года, когда обстоятельства на поле боя очевидно были еще более благоприятными для РФ", — подчеркнули в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер во время общения с журналистами заявил, что прекращение российской войны в Украине является одним из приоритетов внешней политики Штатов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-19-2025/
Теги:

Новости

Все новости