В США рассказали, что на самом деле стоит за новым мирным планом США по Украине

Администрация Трампа подготовила новый "мирный план" по войне в Украине. в его основе лежат многочисленные уступки со стороны Киева. Однако главный вопрос состоит в том, выдержит ли этот план столкновения с реальностью. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Передача под контроль России еще не оккупированных территорий Донецкой области и замораживание линии фронта на юге Украины „непропорционально“ сыграет в пользу России", — выражают мнение американские аналитики.

В ISW отмечают, вывод Сил обороны Украины из Донбасса будет только отправной точкой, а не результатом прекращения огня и мирных переговоров, то есть не предоставляя никаких гарантий миру со стороны Москвы, если Украина реализует такой отвод войск. Кремль также не демонстрировал никаких признаков того, что готов рассмотреть возможность мирных переговоров или мирного соглашения прежде, чем Украина выведет войска с неоккупированной территории Донбасса.

Кроме того, вывод украинских войск из Донецкой области также обеспечил бы российским войскам более удачные позиции для начала новых наступлений на юг Харьковской области и далее в восточные части Запорожской и Днепропетровской областей.

"Заявленный „мирный план“ по своей сути также идентичен требованиям России, которые Москва выдвигала в Стамбуле в начале вторжения, весной 2022 года, когда обстоятельства на поле боя очевидно были еще более благоприятными для РФ", — подчеркнули в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер во время общения с журналистами заявил, что прекращение российской войны в Украине является одним из приоритетов внешней политики Штатов.



