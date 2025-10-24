У США приголомшили новою стратегією Трампа щодо війни в Україні: на кого буде тиск

Президент США Дональд Трамп активно шукає шляхи впливу на обох лідерів — Володимира Путіна та Володимира Зеленського — щоб змусити їх домовитися про припинення війни в Україні. Таку заяву зробив посол США при НАТО Метью Вітакер у програмі National Report на каналі Newsmax. За його словами, Трамп не обмежується лише тиском на Кремль, а також відверто впливає на Київ, намагаючись знайти спосіб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, домовитися про припинення вогню та покласти край кривавим подіям на фронті.

Фото: з відкритих джерел

За словами Вітакера, Трамп намагається шукати нові способи тиску на обох лідерів, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів, погодитися на припинення вогню та покласти край військовим діям і жертвам серед цивільного населення. Посол підкреслив, що президент США дедалі більше нетерпляче реагує на небажання Путіна йти на деескалацію.

"Він (Трамп — ред.) тримає всі необхідні важелі впливу і планує використати їх так, щоб змусити Путіна залишатися за столом переговорів і погодитися на припинення війни, бо вбивства мають закінчитися", — пояснив Вітакер.

Посол США також зазначив, що останні десять місяців не принесли Росії суттєвих успіхів на полі бою, попри значні людські та матеріальні втрати.

"Путін не досягає стратегічних результатів і лише продовжує спричиняти масштабні жертви серед військових і цивільних, не маючи реального прогресу", — додав Вітакер.

