В США ошеломили новой стратегией Трампа по войне в Украине: на кого будет давление

Президент США Дональд Трамп активно ищет пути влияния на обоих лидеров – Владимира Путина и Владимира Зеленского – чтобы заставить их договориться о прекращении войны в Украине. Такое заявление сделал посол США при НАТО Мэтью Витакер в программе National Report на канале Newsmax. По его словам, Трамп не ограничивается давлением на Кремль, а также откровенно влияет на Киев, пытаясь найти способ заставить обе стороны сесть за стол переговоров, договориться о прекращении огня и положить конец кровавым событиям на фронте.

Фото: из открытых источников

По словам Витакера, Трамп пытается искать новые способы давления на обоих лидеров, чтобы заставить их сесть за стол переговоров, согласиться на прекращение огня и положить конец военным действиям и жертвам среди гражданского населения. Посол подчеркнул, что президент США все более с нетерпением реагирует на нежелание Путина идти на деэскалацию.

"Он (Трамп — ред.) держит все необходимые рычаги влияния и планирует использовать их так, чтобы заставить Путина оставаться за столом переговоров и согласиться на прекращение войны, потому что убийства должны закончиться", — пояснил Витакер.

Посол США также отметил, что последние десять месяцев не принесли России существенных успехов на поле боя, несмотря на значительные человеческие и материальные потери.

"Путин не достигает стратегических результатов и только продолжает вызывать масштабные жертвы среди военных и гражданских, не имея реального прогресса", — добавил Витакер.

