У США пояснили, навіщо Кремль заявив про "захоплення" Костянтинівки перед розмовою з Трампом

Кремль розгорнув масштабну інформаційну кампанію, щоб переконати президента США Дональда Трампа та західних союзників України у нібито стрімкому просуванні російських військ. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), коментуючи заяви Москви після телефонної розмови Володимира Путіна з американським лідером.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними експертів, російська сторона навмисно акцентувала увагу на нібито взятті Костянтинівки, хоча насправді місто залишається під контролем українських сил. В ISW наголошують: російські підрозділи змогли лише проникнути в окремі райони населеного пункту, проте говорити про його повне захоплення підстав немає.

Під час розмови з Трампом помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що російська армія нібито впевнено наступає по всій лінії фронту, а Костянтинівка стала важливим кроком на шляху встановлення контролю над усією Донецькою областю. Пізніше аналогічні заяви зробив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, назвавши ситуацію "очевидною перемогою" Москви.

В ISW вважають, що подібні заяви були заздалегідь підготовлені до телефонної розмови Путіна та Трампа. Напередодні переговорів російський лідер провів серію публічних зустрічей із військовими, під час яких також стверджував, що Костянтинівку вже захоплено.

Експерти вважають, що головна мета Кремля – сформувати у західних політиків враження, ніби Україна стрімко втрачає позиції, а подальший опір не має сенсу. Таким чином, Москва розраховує домогтися політичних поступок, яких не може досягти військовим шляхом.

В ISW зазначають, що ця інформаційна кампанія особливо показова на тлі успішних українських ударів по військовій інфраструктурі та об'єктах на території Росії, про які останнім часом все частіше говорять представники американської адміністрації.

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