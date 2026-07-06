logo

BTC/USD

63066

ETH/USD

1772.9

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США объяснили, зачем Кремль заявил о "захвате" Константиновки перед разговором с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

В США объяснили, зачем Кремль заявил о "захвате" Константиновки перед разговором с Трампом

Аналитики ISW считают, что Москва сознательно преувеличила ситуацию на фронте, пытаясь убедить Запад в неизбежности победы России и склонить Украину к уступкам

6 июля 2026, 07:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль развернул масштабную информационную кампанию, чтобы убедить президента США Дональда Трампа и западных союзников Украины в якобы стремительном продвижении российских войск. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), комментируя заявления Москвы после телефонного разговора Владимира Путина с американским лидером.

В США объяснили, зачем Кремль заявил о "захвате" Константиновки перед разговором с Трампом

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По данным экспертов, российская сторона намеренно акцентировала внимание на якобы взятии Константиновки, хотя в действительности город остается под контролем украинских сил. В ISW подчеркивают: российские подразделения смогли лишь проникнуть в отдельные районы населенного пункта, однако говорить о его полном захвате оснований нет.

Во время разговора с Трампом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская армия якобы уверенно наступает по всей линии фронта, а Константиновка стала важным шагом на пути к установлению контроля над всей Донецкой областью. Позже аналогичные заявления сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав ситуацию "очевидной победой" Москвы.

В ISW считают, что подобные заявления были заранее подготовлены к телефонному разговору Путина и Трампа. Накануне переговоров российский лидер провел серию публичных встреч с военными, во время которых также утверждал, что Константиновка уже захвачена.

Эксперты полагают, что главная цель Кремля – сформировать у западных политиков впечатление, будто Украина стремительно теряет позиции, а дальнейшее сопротивление лишено смысла. Таким образом Москва рассчитывает добиться политических уступок, которых не может достичь военным путем.

В ISW отмечают, что эта информационная кампания особенно показательна на фоне успешных украинских ударов по военной инфраструктуре и объектам на территории России, о которых в последнее время все чаще говорят представители американской администрации.

Читайте также на портале "Комментарии" - Зеленский предложил Путину провести встречу: назвал интересное место.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-5-2026/
Теги:

Новости

Все новости